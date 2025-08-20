Europa va impune noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Putin refuză să se întâlnească cu Zelenski

Europa ar putea impune noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă dictatorul rus Vladimir Putin refuză să participe la o întâlnire trilaterală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump, relatează The Telegraph.

„Dacă Putin întârzie, evită sau refuză să negocieze, acesta va fi încă un motiv pentru a impune sancțiuni”, a declarat publicației o sursă guvernamentală de rang înalt, familiarizată cu discuțiile de la Casa Albă.

Zelenski a cerut impunerea de sancțiuni dacă Putin refuză să participe la summit.

În prezent, nu există informații despre locul și momentul în care ar putea avea loc o posibilă întâlnire între Zelenski și Putin (deși a fost stabilit un termen limită de două săptămâni pentru aceasta - până la sfârșitul lunii august). Printre opțiunile de până acum se numără Geneva, Budapesta, Minsk, Roma. Dacă vor avea loc discuții bilaterale, după acestea ne putem aștepta la un „summit al celor trei” - cu participarea lui Trump. CNN scrie că Putin nu este pregătit să se întâlnească cu Zelenski nici acum, nici în viitor, așa că Kremlinul își reduce așteptările.

Comisia Europeană a declarat anterior că cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei ar putea fi adoptat chiar din septembrie — cel puțin acesta este termenul limită pe care UE îl vizează.

În același timp, agențiile media au relatat că aliații Ucrainei iau în considerare posibilitatea de a relaxa treptat sancțiunile anti-ruse, dacă s-ar putea conveni asupra unui armistițiu complet în Ucraina - planul implică reaplicarea restricțiilor în cazul oricăror încălcări.

Ads