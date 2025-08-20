Europa va impune noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Putin refuză să se întâlnească cu Zelenski

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 20 August 2025, ora 12:32
217 citiri
Europa va impune noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Putin refuză să se întâlnească cu Zelenski
Vladimir Putin și Volodimir Zelenski FOTO X/@UkrReview

Europa ar putea impune noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă dictatorul rus Vladimir Putin refuză să participe la o întâlnire trilaterală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump, relatează The Telegraph.

„Dacă Putin întârzie, evită sau refuză să negocieze, acesta va fi încă un motiv pentru a impune sancțiuni”, a declarat publicației o sursă guvernamentală de rang înalt, familiarizată cu discuțiile de la Casa Albă.

Zelenski a cerut impunerea de sancțiuni dacă Putin refuză să participe la summit.

În prezent, nu există informații despre locul și momentul în care ar putea avea loc o posibilă întâlnire între Zelenski și Putin (deși a fost stabilit un termen limită de două săptămâni pentru aceasta - până la sfârșitul lunii august). Printre opțiunile de până acum se numără Geneva, Budapesta, Minsk, Roma. Dacă vor avea loc discuții bilaterale, după acestea ne putem aștepta la un „summit al celor trei” - cu participarea lui Trump. CNN scrie că Putin nu este pregătit să se întâlnească cu Zelenski nici acum, nici în viitor, așa că Kremlinul își reduce așteptările.

Comisia Europeană a declarat anterior că cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei ar putea fi adoptat chiar din septembrie — cel puțin acesta este termenul limită pe care UE îl vizează.

În același timp, agențiile media au relatat că aliații Ucrainei iau în considerare posibilitatea de a relaxa treptat sancțiunile anti-ruse, dacă s-ar putea conveni asupra unui armistițiu complet în Ucraina - planul implică reaplicarea restricțiilor în cazul oricăror încălcări.

O rază de speranță pentru Ucraina. Până la următoarea mutare a lui Trump?
O rază de speranță pentru Ucraina. Până la următoarea mutare a lui Trump?
Luni, 18 august, la scurt timp după întâlnirea de la Casa Albă dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe cerul Kievului părea că se...
Trump merită laude pentru încercarea de a opri războiul Rusiei împotriva Ucrainei, dar abordarea sa s-ar putea să nu funcționeze ANALIZĂ
Trump merită laude pentru încercarea de a opri războiul Rusiei împotriva Ucrainei, dar abordarea sa s-ar putea să nu funcționeze ANALIZĂ
Ziua de luni, 18 august, a fost, fără îndoială, una dintre cele mai promițătoare pentru Ucraina din ultimele luni. Vizita președintelui Volodimir Zelenski la Casa Albă nu s-a soldat cu...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #sanctiuni, #Europa, #Volodimir Zelenski, #Vladimir Putin , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Anunt total neasteptat, la o saptamana dupa ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez
ObservatorNews.ro
Cum isi pot recupera banii soferii care isi strica masinile din cauza gropilor
DigiSport.ro
Imaginile au facut rapid inconjurul lumii: Carlos Alcaraz si Emma Raducanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Român care a încălcat legea în Bulgaria: ”Surpriză, nu știau nici ei...Oamenii sunt puși pe ars turiști”
  2. Europa va impune noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Putin refuză să se întâlnească cu Zelenski
  3. Atenție la nunți, botezuri, „cumetrii”. ANAF vrea să știe în avans totul despre astfel de evenimente, fie că sunt organizate de persoane fizice sau de firme
  4. Vladimir Ciorbă, cercetat în dosarul Nordis alături de avocata Laura Vicol, scapă de controlul judiciar. În ciuda acuzațiilor grave, i s-a dat voie să plece din țară
  5. Deepfake cu președintele Nicușor Dan, folosit pentru promovarea unei înșelătorii pe Facebook VIDEO
  6. Alertă alimentară. Creveți posibil radioactivi, retrași urgent de pe piață
  7. Ies la iveală noi informații despre contractul pentru readmiterea României în programul Visa Waiver. De unde a luat ambasada lui Andrei Muraru 100.000 $ pentru onorariul firmei de lobby
  8. Bătaie cu săbii și topoare în trafic, în Brăila. Polițiștii nu au reușit să-i prindă pe atacatori VIDEO
  9. O româncă a fost arestată în Italia pentru că a drogat și jefuit un bătrân în Germania. Bărbatul a murit din cauza substanțelor administrate
  10. Daniel David, ministrul Educației, reacție la acuzațiile de plagiat ale lui Cătălin Țone: ”Autonomia universitară trebuie să vină și cu responsabilitate”