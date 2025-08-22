Europa îi solicită lui Trump detașarea de avioane militare în România. Ce alte garanții mai cer statele UE pentru Ucraina

Mai multe țări europene cer ca președintele Trump să detașeze avioane militare americane în România, ca parte a garanțiilor de securitate oferite de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Responsabili militari europeni de rang înalt discută despre desfășurarea avioanelor americane F-35 în România, unde NATO construiește cea mai mare bază aeriană din Europa, pentru a descuraja Rusia de la o repetare a invaziei, scrie The Times.

Trump a exclus luni detașarea de trupe americane în teren în Ucraina, dar a declarat că e dispus să ofere sprijin „aerian” în cadrul garanțiilor de securitate ale SUA.

După acea întâlnire, la care au participat președintele Zelenski și lideri europeni, responsabilii militari s-au reunit la Washington pentru a discuta logistica sprijinului american.

Generalul Dan Caine, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de Stat Majore al SUA, a găzduit generali de seamă din Regatul Unit, Germania, Franța, Finlanda și Italia pentru a discuta garanțiile americane de securitate.

NATO efectuează în prezent misiuni de patrulare aeriană deasupra Mării Negre de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu din România — care a fost un punct central pentru forțele americane în războiul din Irak și e și cea mai probabilă locație a avioanelor americane.

Pe lângă avioanele din România, țările europene doresc garanții privind continuarea utilizării sateliților americani pentru misiuni de localizare GPS și recunoaștere în Ucraina. Acestea vor un angajament din partea SUA de a-i furniza Ucrainei rachete de apărare antiaeriană Patriot și NASAMS pentru a opri atacurile rusești, precum și permisiunea de a survola Marea Neagră cu avioane de spionaj.

Forțele aeriene britanice (RAF) efectuează misiuni de recunoaștere cu aeronave Rivet Joint încă din primele zile ale războiului, însă avioanele produse de Boeing necesită aprobată americană pentru a zbura.

Ca parte a așa-numitei coaliții a voluntarilor, Marea Britanie s-a oferit să desfășoare avioane de vânătoare Typhoon în vestul Ucrainei și o brigadă de 3.000-5.000 de militari pentru instrucția armatei ucrainene. Franța, Canada și Australia ar putea trimite și ele trupe în vestul Ucrainei.

Rusia se opune însă detașării oricăror trupe occidentale. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat miercuri că Moscova și Beijingul ar trebui să aibă drept de veto asupra sprijinului militar occidental pentru Ucraina și a spus că discuțiile NATO privind garanțiile de securitate reprezintă „un drum către nicăieri.”

Lavrov a declarat că garanțiile de securitate discutate între Rusia și Ucraina la Istanbul în 2022 au fost un „exemplu foarte bun” privind ce ar fi dispus Kremlinul să aprobe. Conform acelor propuneri, cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU — China, Rusia, SUA, Regatul Unit și Franța — ar avea fiecare puterea de a bloca prin veto orice sprijin militar pentru Ucraina. Un astfel de acord i-ar permite Kremlinului să împiedice orice tentativă de a ajuta Ucraina.

Tot miercuri, Lavrov a fost evaziv referitor la o întâlnire între Putin și Zelenski.

Casa Albă a declarat luni că o astfel de întâlnire ar trebui să aibă loc înainte ca Trump să se ofere să medieze la o reuniune trilaterală. Lavrov a afirmat că Putin „ia în considerare ridicarea nivelului conducătorilor delegațiilor” la discuțiile existente dintre cele două părți.

Trei runde de negocieri de pace la Istanbul anul acesta n-au prea făcut progrese și au fost tratate preponderent cu dispreț de către Kremlin. Negociatorul rus principal la discuții a fost Vladimir Medinski, un fost ministru al culturii.

Lavrov a declarat: „În urma conversației sale telefonice [de luni] cu președintele SUA, Donald Trump, președintele nostru, Vladimir Putin, a propus nu doar continuarea acestor discuții, ci și luarea în considerare a ridicării nivelului conducătorilor delegațiilor. Suntem deschiși oricărui format. Dar când vine vorba de întâlniri la cel mai înalt nivel, ele trebuie pregătite cu cea mai mare grijă la fiecare etapă, astfel încât întâlnirile să nu înrăutățească situația, ci să aducă mai degrabă o finalitate reală pentru negocierile pe care suntem pregătiți să le continuăm.”

Amiralul Sir Tony Radakin, șeful forțelor armate britanice și șeful Statului Major al Apărării, a participat miercuri la discuții la Pentagon. Radakin se bucură de încrederea ucrainenilor și s-a întâmplat să aplaneze tensiuni între Kiev și Washington.

Radakin a participat și la o întâlnire virtuală a șefilor apărării din NATO la care aliații și-au discutat sprijinul pentru Ucraina.

