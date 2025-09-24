Sistemul poate fi configurat cu drone de luptă sau, în variantă civilă, cu dispozitive de capturare neletală, cum ar fi plase sau drone de impact FOTO Pixabay

Într-o Europă tot mai conștientă de vulnerabilitățile sale, ideea unei bariere digitale de tip „zid de drone” pe flancul estic revine în centrul discuțiilor. Dar între ambiția politică și realitatea operațională se află o serie de necunoscute greu de ignorat, susține euronews.

În discursul despre Starea Uniunii din 10 septembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un apel rar prin claritatea lui: „Trebuie să dăm curs apelului statelor baltice de a construi un zid de drone.” Nu este, spunea ea, un simplu exercițiu de imaginație strategică, ci „baza unei apărări credibile.”

În spatele acestei formule se află un proiect tehnologic ambițios: Baltic Drone Wall – o inițiativă regională în care sunt implicate Polonia, Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania, menită să protejeze frontiera estică a Uniunii Europene și a NATO în fața amenințărilor hibride, în special din partea Rusiei.

Motivul reaprinderii discuției este simplu: tot mai multe drone rusești pătrund accidental – sau nu – în spațiul aerian al Poloniei. În replică, comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a anunțat consultări urgente între miniștrii apărării din statele membre pentru a stabili dacă și cum acest „zid” poate deveni realitate.

Din discurs în algoritm

Dacă liderii politici europeni au reactivat ideea la nivel declarativ, în teren două companii baltice susțin că sistemele sunt deja gata de acțiune.

E vorba despre platforma Eirshield, dezvoltată de compania estoniană DefSecIntel împreună cu firma letonă Origin Robotics. Sistemul, deja testat pe frontul din Ucraina, include senzori radar, camere, receptoare de frecvență și algoritmi de inteligență artificială care decid automat dacă un obiect zburător este o amenințare și cum trebuie neutralizat – prin bruiaj, blocare, lovire sau capturare.

„Este un sistem complet automat, fără zbor uman. Inteligența artificială face totul – de la detectare la interceptare,” spune Agris Kipurs, directorul Origin Robotics.

Pe teren, sistemul poate fi configurat cu drone de luptă sau, în variantă civilă, cu dispozitive de capturare neletală, cum ar fi plase sau drone de impact. „În timp de război, tot ce zboară este o amenințare. În timp de pace, trebuie să știi foarte bine ce anume dobori,” avertizează Jaanus Tamm, CEO-ul DefSecIntel.

Prețul apărării inteligente

Dincolo de caracterul inovator, Eirshield promite și un avantaj economic: interceptarea unei drone cu acest sistem costă „zeci de mii de euro,” spun dezvoltatorii – semnificativ mai puțin decât un sistem convențional conceput să distrugă rachete sau avioane de luptă.

„Actualele sisteme de apărare au fost proiectate pentru amenințări mult mai costisitoare. Nu pentru drone ieftine și rapide care zboară la 200 km/h,” explică Kipurs.

În Ucraina, sistemul Eirshield a fost deja utilizat, integrat cu o armă convențională de la un terț furnizor, pentru a doborî drone rusești de tip Shahed.

Totuși, în spațiul NATO, sistemul va trebui recalibrat: mai puțină agresivitate, mai mult discernământ. Adaptarea standardelor pentru „timp de pace” va însemna reguli de angajare clare, interoperabilitate între tehnologii naționale și, mai ales, decizie politică.

Bani promiși, bani refuzați

Dincolo de partea tehnologică, rămâne întrebarea esențială: cine va plăti pentru zidul invizibil? Deși Comisia Europeană a refuzat în august o cerere de finanțare de 12 milioane de euro venită din partea Estoniei și Lituaniei, proiectul nu a fost abandonat.

Guvernele baltice și-au asumat deja cheltuieli consistente: Estonia a alocat 12 milioane de euro pentru următorii trei ani, Letonia a semnat contracte de cercetare de 10 milioane de euro cu companii din domeniul apărării, iar Lituania a primit anterior 11 milioane de euro de la UE pentru achiziții de drone, dintre care 3 milioane au fost direcționate către soluții anti-dronă.

Chiar și așa, perspectivele de finanțare europeană rămân neclare. Proiectul Drone Wall nu se încadrează perfect în liniile de finanțare existente – deși amenințările pe care le vizează sunt cât se poate de actuale.

O idee bună, dar este suficient?

Întrebarea de fond nu este dacă tehnologia există – ci dacă va fi integrată într-o strategie coerentă la nivel european. Iar acest lucru depinde, ca întotdeauna, nu doar de experți sau de algoritmi, ci de voința politică.

Un perete de drone nu va înlocui nici rachetele antiaeriene, nici parteneriatele de securitate. Dar poate deveni un element cheie într-o arhitectură defensivă modernă – dacă liderii europeni înțeleg că noile războaie nu mai încep cu tancuri, ci cu silențioasele zumzete ale unor obiecte de 15 kg, programate să lovească la milimetru.

Europa are idei, tehnologie și chiar bugete naționale. Dar fără o decizie comună – fermă, tehnică și politică – drone wall riscă să rămână, încă o dată, un proiect care sună bine în discursuri și se blochează în realitate.

