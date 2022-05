Trupa ucraineană Kalush Orchestra, câștigătoarea concursului Eurovision 2022, a lansat duminică, 15 mai, videoclipul oficial al piesei.

Videoclipul a fost filmat în orașele bombardate de ruși, prezentând imagini dure ale conflictului.

Kalush Orchestra, the winners of #Eurovision 2022 published the official video for the song "Stefania", which was filmed in #Ukrainian cities affected by #Russian occupiers. https://t.co/esSoNz8IDe