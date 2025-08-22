Zeci de rusofili au fluturat steagul Rusiei la Iași. „Guvernanții noștri sprijină fascismul ucrainean, alături de multe state din Europa”

O asociație ieșeană rusofilă, Forumul pentru Dezvoltare Durabilă Europeană (FDDE), a organizat la Cimitirul Eternitatea un eveniment dedicat soldaților sovietici care au murit în luptele din jurul Iașului, în Al Doilea Război Mondial, marcând cea de-a 80-a aniversare a victoriei coaliției antihitleriste. La eveniment, au participat ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Gheorghievici Lipaev, reprezentanți de la aceeași federații, membri ai FDDE din filialele Iași și București, dar și o mână de simpatizanți locali.

Sub pretextul celebrării celei de-a 80-a aniversare a victoriei coaliției antihitleriste din Al Doilea Război Mondial, cei prezenți au ținut mai multe discursuri cu teme extremiste ca „denazificarea Ucrainei”, scrie Ziarul de Iași.

„În momentul de față, în Occident, se fac încercări de a rescrie rezultatele celui de-Al Doilea Război Mondial, de a pune principala responsabilitate pentru declanșare asupra poporului care a suferit cele mai mari pierderi. Aș dori să îmi exprim profunda recunoștință față de cei care sunteți prezenți aici, celor care onorează eroismul soldaților sovietici căzuți pe teritoriul României. Este extrem de important nu doar pentru România sau pentru relațiile dintre țările noastre, ci și pentru întreaga Europă, unde astăzi chestiunea rezultatelor celui de-Al Doilea Război Mondial a devenit subiectul unor discuții politice complet inutile. Astăzi, ne închinăm din nou capetele în fața celor care și-au sacrificat viețile ca să ne aducă libertatea, ca să putem vedea acest cer, ca să ne creștem copiii. Din păcate, mulți dintre ei nu au reușit să creeze propriile familii, nu au reușit să aibă copii la rândul lor. Dar lor le datorăm viețile noastre și, din acest motiv, trebuie să le respectăm memoria. Gloria eternă a celor căzuți”, a spus Vladimir Gheorghievici Lipaev, ambasadorul Federației Ruse în România.

După discursul ambasadorului, au mai ținut cuvântări un ieșean care are o asociație rusofilă, un canotor olimpic rus, un profesor de istorie și un membru al Partidului Patrioților.

Reprezentantul ieșean al Asociației Forumul pentru Dezvoltare Durabilă Europeană a vorbit despre „recunoștința” pentru coaliția antihitleristă și despre respectul pentru poporul rus.

„Odată cu 23 august aniversăm în acest an și opt decenii de la înființarea coaliției antihitleriste. Doar împreună, cu speranță și încredere, implicați uniți și solidari, putem construi o Europă a păcii, o Europă modernă și puternică. Cinstim sacrificiile eroilor care au făcut posibilă eliberarea României. Ne reamintim cu recunoștință angajamentele patriotice ale Casei Regale, de efortul armatei române, al clasei politice, al populației civile și al soldaților sovietici, care au făcut posibil 23 august. 23 august a generat un mediu politic și social în care s-au putut afirma liber mari personalități cu care România a contribuit la popularitatea secolului 20. De aceea, pe 23 august, celebrăm nu doar un eveniment istoric, ci și valorile și energiile pe care acest excepțional act politic le-a potențat”, a spus Vasile Iftime.

Cel mai înfocat discurs l-a avut însă Petre Ignătenco, fost sportiv de performanță la caiac-canoe, care a reprezentat România și la campionate mondiale.

„După Al Doilea Război Mondial și până în 1990, Europa nu a cunoscut războiul, pentru că acolo erau majoritatea comuniști. Construiau socialismul în țările lor, iar pacea era un argument fundamental. Astăzi, 20 august, suntem aici, într-o situație precum se află România astăzi, și anume, în preziua actului de la 23 august. Nu spun că și acum se va întâmpla peste trei zile ceva, dar suntem în aceeași situație ca atunci când eram alături de cei care sprijineau fascismul, nazismul, așa cum astăzi guvernanții noștri sprijină fascismul ucrainean, alături de multe state din Europa, mai ales occidentale. Acest lucru este nefavorabil, cred eu, României de astăzi, așa cum a fost nefavorabil și României de până la 23 august 1944”

Ignătenco, devenit șofer de taxi, a reînființat Partidul Comunist Român și o asociație de prietenie româno-rusă.

„Dacă istoria poate să fie ștearsă, răspunsul meu este că istoria, oricum ar fi, nu poate fi ștearsă de nimeni. Spun acest lucru deoarece comemorăm ziua de 23 august, una foarte importantă în istoria României (…). Atunci a fost o luptă împotriva nazismului, iar astăzi luptăm împotriva unui alt curent care se numește globalism și împotriva unor «precepte» și agende internaționale prin care se încearcă să ni se șteargă identitatea, națiunea, limba, cultura și așa mai departe”, a spus Mihai Cristian, care conduce Partidul Patrioților, o altă portavoce românească a ideilor rusești.

La eveniment, au fost prezente aproximativ 30 de persoane. Niciun reprezentant oficial din Iași sau de la nivel național nu a venit. Printre simpatizanți s-au remarcat un bărbat înfășurat în drapelul României, altul cu o icoană, un participant cu un steag roșu pe care era scris un mesaj în chirilică și doi tineri care fluturau steagul Rusiei.

