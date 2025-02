Războiul din Ucraina continuă cu intensitate, de la invazia la scară largă a Rusiei, care a început acum aproape trei ani. Forțele rusești au reușit să își extindă treptat teritoriul controlat în ultimul an, în principal în estul Ucrainei. Totuși, forțele ucrainene au reușit să facă aceste progrese rusești lente și extrem de costisitoare în oameni și arme, iar contraofensiva ucraineană a pătruns adânc pe teritoriul rusesc.

Iată un rezumat al celor mai recente evenimente semnificative și al situației actuale din Ucraina realizat de BBC:

În estul Ucrainei, mașinăria de război a Moscovei a avansat metru cu metru, înghițind și copleșind sate și orașe în calea sa. Principala superioritate a Rusiei o reprezintă personalul militar, iar Moscova a arătat o disponibilitate de a arunca valuri de soldați spre pozițiile ucrainene, câștigând câțiva metri la fiecare atac.

Experții de la Institutul pentru Studiul Războiului se așteptă ca forțele ruse să se concentreze pe cucerirea orașelor din prima linie a frontului ucrainean în timpul iernii - acestea au cucerit recent orașul Kurahove și au continuat să avanseze spre nord-est, spre orașul Pokrovsk.

Avansul rusesc spre Pokrovsk este cea mai notabilă schimbare în controlul liniei frontului de lângă Donețk de mai multe luni, însă tacticile inovatoare ale forțelor ucrainene, care combină utilizarea dronelor și a forțelor terestre, au provocat pierderi semnificative de trupe și echipamente și au încetinit ofensiva.

A fost nevoie de un an pentru ca trupele ruse să avanseze aproximativ 40 km spre vest - Ucraina a fost nevoită să se retragă din Avdiivka, la nord de Donețk, în februarie 2024, după luni de lupte.

Aproape toți cei peste 30.000 de locuitori ai Avdiivka de dinainte de război au plecat, iar orașul în sine este aproape complet distrus.

