Rusia a început o nouă etapă de exerciții a forțelor nucleare tactice. În centrul atenției, sistemele de rachete Iskander-M VIDEO

Rusia a început cea de-a treia etapă de exerciţii ale forţelor sale nucleare tactice, a anunţat miercuri, 31 iulie, Ministerul Apărării de la Moscova, transmit Reuters şi EFE.

”În conformitate cu decizia preşedintelui Federaţiei Ruse, a început cea de-a treia etapă a exerciţiului forţelor nucleare nestrategice”, a declarat Ministerul Apărării rus într-un comunicat publicat pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Militari din districtele militare de Sud şi Central se vor pregăti cu privire la modul de desfăşurare de focoase false pentru sistemele operaţionale şi tactice de rachete Iskander-M şi pentru mutarea lor pe ascuns la locurile de lansare unde vor pregăti lansări simulate electronic, potrivit Ministerului Apărării rus. ”Etapa actuală a exerciţiului urmăreşte menţinerea nivelului de pregătire a personalului şi echipamentelor unităţilor pentru utilizarea în luptă a armelor nucleare nestrategice ale Rusiei”, a spus ministerul.

Russia has launched the third stage of exercises to practice the use of tactical nuclear weapons, the Defense Ministry has said

In particular, during the exercises, the military will practice the use of Iskander-M missile systems. pic.twitter.com/HmNPIvmuw9