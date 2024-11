Mii de militari din 28 de state NATO, la doar 200 km de Rusia. ”Nu ar trebui interpretat ca o demonstrație de forță” VIDEO

Aproximativ 3.600 de soldați din 28 de țări NATO participă, în această săptămână, în Laponia finlandeză, la doar 200 de kilometri de granița cu Rusia, la manevrele Dynamic Front 25, cel mai mare exercițiu de artilerie desfășurat în Europa din istoria Alianței.

Manevrele, care vor dura până la sfârșitul lunii noiembrie, își au punctul central lângă Lacul Rovajärvi, la nord de Rovaniemi (capitala Laponiei finlandeze), și sunt primele exerciții militare de amploare care au loc în țara nordică de la intrarea sa în NATO, în aprilie anul trecut, potrivit France24.com.

