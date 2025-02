Un expert din SUA trage semnalul de alarmă: Este condusă America de ”marioneta” lui Putin sau de un naș al Mafiei?

Un expert american în politică externă, Thomas Friedman, și câștigător a trei Premii Pulitzer, constată drama care se petrece între Donald Trump și Volodimir Zelenski și pune o întrebare tulburătoare despre țara sa SUA: America este condusă de o marionetă a lui Vladimir Putin sau de un naș al Mafiei? E cineva gata să înghită întreaga viziune deformată a președintelui rus despre cine a început războiul în Ucraina și cum trebuie să se termine?

Analistul intră parcă în mintea lui Trump și își imaginează gândirea lui. „Eu voi lua Groenlanda, iar tu poți lua Crimeea. Voi lua Panama și poți avea petrolul în Arctica. Și vom împărți pământurile rare din Ucraina. Este doar corect”, potrivit The New York Times.

Valorile fundamentale, aliații și adevărurile pe care se putea conta întotdeauna că America le va apăra sunt acum toate puse la îndoială sau de vânzare. Trump nu doar că gândește neconvențional. El gândește anormal, fără nicio fidelitate față de adevăr sau de normele care au animat America în trecut.

Ads

„Când am auzit pentru prima dată cuvintele președintelui Donald Trump - când l-a învinuit pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru declanșarea războiului pe care Rusia l-a lansat împotriva Ucrainei - am fost absolut șocat”, a scris Sharansky pentru The Free Press. „Trump pare să fi adoptat retorica președintelui Rusiei, Vladimir Putin”. ”El a repetat o replică de la Kremlin care suna ca o propagandă în stil sovietic: că Zelenski nu este un lider legitim. Când Putin, liderul aparent etern al Rusiei, spune asta, este de râs. Când o spune președintele Statelor Unite, este alarmant, tragic și nu respectă bunul simț”.

Aceasta este o interpretare benignă a lui Trump - că este doar îndrăgostit de Putin, naționalistul creștin al Rusiei și nu aplică bunul simț pe care l-a promis. Dar apoi există și o altă explicație: Trump nu vede puterea americană ca pe cavaleria care vine să-i salveze pe cei slabi, care caută libertatea de cei care vor să-i elimine; el vede SUA ca venind să-i scuture pe cei slabi.

Ads

Luați în considerare acest paragraf uimitor dintr-un articol din Wall Street Journal despre recenta întâlnire la Kiev a secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, cu Zelenski. Bessent i-a prezentat lui Zelenski o ofertă pe care acesta nu o putea refuza - să cedeze Americii drepturile ucrainene asupra mineralelor, în valoare de sute de miliarde de dolari, pentru a compensa ajutorul SUA.

A fost o scenă desprinsă din „Nașul”: „Bessent a împins hârtia peste masă, cerându-i lui Zelenski să o semneze .... Zelenski a aruncat o privire rapidă și a spus că o va discuta cu echipa sa. Bessent a împins apoi hârtia mai aproape de Zelenski. „Chiar trebuie să semnezi asta”, a spus secretarul Trezoreriei. Zelenski a declarat că i s-a spus că „oamenii de la Washington” ar fi foarte supărați dacă nu ar semna-o. Liderul ucrainean a declarat că a luat documentul, dar nu s-a angajat să îl semneze.”

Toată această poveste vă arată din nou ce se întâmplă, atunci când Trump nu mai este înconjurat de specialiști, ci doar de ”amplificatori”. Bessent, un investitor avizat, știa cu siguranță că președintele Ucrainei nu putea semna pur și simplu o bucată de hârtie prin care să cedeze sute de miliarde de dolari în drepturi minerale, fără să verifice cu avocații săi, cu parlamentul sau cu poporul său. Dar secretarul Trezoreriei a simțit că trebuie să îndeplinească ordinele lui Trump, indiferent cât de murdare sau absurde sunt. Dacă președintele vrea să golească Gaza și să o transforme într-un cazinou, atunci asta este ceea ce vinde. Să extorcheze Ucraina în mijlocul războiului? Asta e ceea ce face.

Ads

Se vor trezi Trump și păpușile GOP vreodată?

Un președinte american serios ar recunoaște că Putin joacă o mână foarte slabă pe care ar trebui să o exploatăm. După cum a remarcat The Economist săptămâna trecută, majoritatea „câștigurilor Rusiei au fost în primele săptămâni ale războiului. În aprilie 2022, după retragerea Rusiei din nordul Ucrainei, aceasta controla 19,6 % din teritoriul ucrainean; pierderile sale (morți și răniți) au fost de aproximativ 20 000. În prezent, Rusia ocupă 19,2 % din teritoriul ucrainean, iar pierderile sale sunt de 800 000, potrivit unor surse britanice.

Mai mult de jumătate din cele 7.300 de tancuri pe care [Rusia] le avea în depozit au dispărut. Dintre cele care au rămas, doar 500 pot fi recondiționate rapid. Până în aprilie, Rusia ar putea rămâne fără tancurile sale T-80. Anul trecut, Rusia a pierdut de două ori mai multe sisteme de artilerie decât în ultimii doi ani. ... Realocarea resurselor din sectoarele productive către complexul militar a alimentat o inflație de două cifre. Ratele dobânzilor sunt de 21 %”. Dacă ar fi vorba de poker, Putin are o pereche de doi și blufează, mergând pe mâna rusului. Trump, în loc să contracareze cacealmaua lui Putin, spune: „Cred că voi renunța”.

Ads

În loc să-și adune toți aliații europeni, să dubleze presiunea militară asupra lui Putin și să facă liderului rus „o ofertă pe care nu o poate refuza”, Trump a făcut exact invers. Ne-a despărțit de aliații noștri de la ONU, refuzând să li se alăture lor într-o rezoluție de condamnare a agresiunii ruse în Ucraina – votând precum Coreea de Nord – și a început o campanie plină de minciuni pentru a-l delegitima pe Zelenski, nu pe Putin.

Pe lângă faptul că a susținut în mod fals că Ucraina a început războiul, Trump a declarat că ratingul de popularitate al lui Zelenski este de 4% (cota de popularitate este de 57%, cu 13 puncte mai mare decât cel al lui Trump) și că Zelenski este un „dictator” și ar trebui să se supună la alegeri. Între timp, el i-a dat lui Putin – care și-a condamnat cel mai mare rival pentru președinție, Alexei Navalny, la un total de 28 de ani într-un iad arctic, unde a murit în mod misterios – o mână liberă totală.

Ads

Se pare că Zelenski simte că nu are de ales decât să semneze un fel de acord cu minereurile rare, chiar dacă Trump cere de trei ori sau de patru ori mai mult de 120 de miliarde de dolari pe care Statele Unite le-au dat Ucrainei în ajutor militar, umanitar și de altă natură pentru a proteja Occidentul de agresorul rus. Totul este doar rușinos. Trump, de fapt, caută să obțină profit de la ucraineni ca urmare a invaziei Ucrainei de către Putin, fără a cere lui Putin despăgubiri sau promițând vreo protecție viitoare a SUA pentru Kiev. După cum a precizat Casa Albă, „Acest acord economic cu Ucraina nu va fi o garanție a unui ajutor viitor pentru război și nici nu va include niciun angajament al personalului american din regiune”.

Trump îl interpretează complet greșit pe Putin. El crede că Putin are nevoie doar de puțină atenție pozitivă, puțină înțelegere, puțină preocupare pentru nevoile sale de securitate - o îmbrățișare — și va semna pacea pe care Trump o dorește atât de mult - după cum a remarcat specialistul în Rusia, Leon Aron: Putin nu caută „pacea în Ucraina. El caută victoria în Ucraina" - pentru că fără o victorie, "el este foarte vulnerabil acasă. Democrațiile capitaliste vor face orice pentru pace, iar autocrația lui Putin va face orice pentru victorie. Trebuie să schimbăm asta."

Ads

În schimb, Putin va trebui să accepte trupe europene de menținere a păcii și o zonă interzisă de zbor peste țară, într-o Ucraina liberă și suverană, sprijinită de Statele Unite pentru a garanta că armata lui Putin nu se poate întoarce, plus neintervenția Rusiei în procesul de intrare al Ucrainei în Uniunea Europeană.

Scopul pe termen lung al lui Putin, a adăugat el, este de a gestiona declinul hegemoniei SUA, astfel încât America să fie „doar una dintre marile puteri egale”, concentrată pe emisfera vestică și retrasă militar din Europa și Asia. Putin îl vede pe Trump drept instrumentul său direct „pentru a gestiona acest declin inevitabil”. Se vor trezi vreodată Trump și păpușile din G.O.P. (n. r. Grand Old Party - Partidul Republican) din asta? Poate, când va fi prea târziu, concluzionează Friedman.

Ads