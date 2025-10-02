Un expert divulgă planul lui Putin din Ucraina, ce s-a destrămat: Noua forță a Kievului devine coșmarul dictatorului

Un expert specializat în studiul războiului divulgă planul lui Vladimir Putin din Ucraina, ce s-a destrămat după mai bine de 1.300 de zile. În mod paradoxal, atacurile Rusiei din țara vecină au făcut să apară o nouă forță a Kievului, ce devine coșmarul dictatorului de la Moscova. Ucraina a ajuns lider global în dezvoltarea tehnologiilor cu drone, remarcă Peter Dickinson.

Visul lui Putin de a demilitariza Ucraina s-a transformat în cel mai mare coșmar al său. Personalul militar ucrainean a sosit în Danemarca săptămâna aceasta pentru a-și împărtăși cunoștințele unice despre războiul cu drone cu colegii danezi. Această mișcare vine în urma unei serii de incidente pe cerul aeroporturilor daneze și al altor situri strategice care au implicat activități suspecte cu drone, ce ar putea fi legate de Rusia, potrivit Atlantic Council.

Danemarca nu este singura țară NATO care dorește să învețe din experiența Ucrainei. Când dronele rusești au pătruns în spațiul aerian polonez la începutul lunii septembrie, răspunsul Poloniei a inclus planuri de a stabili un antrenament comun anti-drone împreună cu armata ucraineană. Între timp, The Times a relatat la începutul acestui an că instructori militari ucraineni au fost trimiși în Marea Britanie pentru a instrui forțele britanice în utilizarea dronelor pe câmpul de luptă modern.

Ads

Ucraina este, de asemenea, din ce în ce mai recunoscută ca lider global în dezvoltarea tehnologiilor cu drone. Țara se mândrește cu o industrie internă a dronelor în rapidă expansiune, care a fost alimentată de peste trei ani și jumătate de război la scară largă cu Rusia. Acest lucru a creat un climat fertil pentru inovație neobosită și a făcut posibilă testarea zilnică a noilor modele de drone în condiții de luptă.

Rezultatele vorbesc de la sine. Dronele ucrainene au excelat pe linia frontului conflictului și au permis Kievului să schimbe cursul Bătăliei de la Marea Neagră. Dincolo de granițele Ucrainei, flota tot mai mare de drone bombardiere a țării atacă acum în mod curent ținte aflate în interiorul Federației Ruse.

Multe țări partenere sunt, pe bună dreptate, dornice să încorporeze tehnologiile ucrainene ale dronelor în propriile doctrine de apărare. Marea Britanie a confirmat recent că va începe producția în masă de drone dezvoltate în colaborare cu Ucraina, ca parte a eforturilor de a consolida flancul estic al NATO împotriva amenințării incursiunilor rusești. O delegație ucraineană ar fi plecat spre Statele Unite la sfârșitul lunii septembrie pentru a începe discuțiile privind un acord major de cooperare în producția de drone.

Ads

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este conștient de profilul militar în creștere al țării sale și consideră misiunea actuală în Danemarca ca un model potențial pentru o abordare mai cuprinzătoare a inițiativelor ucrainene de antrenament pentru războiul cu drone cu alte țări europene. „Experiența noastră, specialiștii noștri și tehnologiile noastre pot deveni un element cheie în viitoarea inițiativă a Europei, Zidul Dronelor”, a comentat el pe 30 septembrie.

Ucraina devine un jucător cheie în războiul cu drone

Reputația tot mai mare a Ucrainei ca jucător cheie în domeniul războiului cu drone reflectă schimbările dramatice care au loc în prezent în arhitectura de securitate a Europei. Până de curând, Ucraina era tratată ca o mică armată care se luptă să adopte standardele NATO. În mod surprinzător, acum NATO este cea care încearcă să adopte standardele ucrainene.

Apariția Ucrainei ca superputere a dronelor este doar un aspect al remarcabilei transformări recente a țării într-o forță militară majoră. Armata ucraineană se află, de asemenea, în avangarda inovației în sectoarele tehnologiei de apărare, inclusiv războiul electronic, sistemele robotice și securitatea cibernetică. Nu a fost o surpriză faptul că recentul eveniment de prezentare a industriei Defense Tech Valley din vestul Ucrainei a atras cel puțin 5000 de participanți din peste 50 de țări, companiile occidentale promițând investiții de peste 100 de milioane de dolari.

Ads

Progresul tehnologic realizat de Forțele Armate Ucrainene din 2022 este cu siguranță atrăgător, dar capitalul uman al țării rămâne cel mai mare atu al său. Ucraina de astăzi se mândrește cu a doua cea mai mare armată din Europa, cu aproape un milion de bărbați și femei în prezent în uniformă și o rezervă importantă de veterani de război căliți în luptă.

Noul statut dobândit al Ucrainei ca una dintre principalele puteri militare ale Europei este cel mai rău coșmar al președintelui rus Vladimir Putin. Este un coșmar creat în întregime de el. Într-adevăr, această metamorfoză militară ar fi fost de neconceput fără imboldul agresiunii imperiale ruse.

Când Putin a început invazia Ucrainei în 2014, Kievul avea la dispoziție doar câteva mii de soldați pregătiți de luptă. La început, lucrurile au mers conform planului pentru Moscova, cu o rezistență minimă a Ucrainei la ocuparea Crimeei.

Ads

Invazia Rusiei a stimulat crearea unei formidabile mașini militare în Ucraina, care a ajuns rapid să ocupe un rol esențial în securitatea europeană. În capitalele din întreaga Europă, există un sentiment tot mai mare de recunoaștere a faptului că armata ucraineană este indispensabilă pentru apărarea continentului și va rămâne așa în viitorul previzibil.

Putin sperase să dezarmeze și să decapiteze statul ucrainean, dar campania sa autodistructivă de demilitarizare a creat, fără să vrea, Ucraina puternică și extrem de independentă de care se temea cel mai mult.

Ads