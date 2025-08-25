Expert, despre negocierile privind Ucraina: „Partea cea mai dificilă este iraționalitatea Rusiei”. Care e următoarea țintă a Moscovei

Hlib Fișcenko, analist și expert în zona de securitate și director al Institutului pentru Studii de Securitate Europene, un think-tank de la Kiev, a făcut mai multe scenarii despre viitorul conflictului din Ucraina și care ar fi consecințele acestora. Acesta subliniază că garanțiile de securitate nu vor fi solide, decât dacă va exista în spate un mecanism de sancționare a încălcării acestora.

Acesta a explicat, într-un interviu pentru Antena 3, că ucrainenii nu cred că discuțiile dintre Putin și Trump din Alaska vor aduce pace.

„Mai degrabă ucrainenii de rând sunt exasperați. Analizând rețelele sociale, se vede clar ce scriu oamenii. Desigur, a fost dureros pentru ucraineni să vadă covorul roșu întins pentru cineva care este un criminal de război, primit de președintele Trump. A fost dureros mai ales pentru cei din regiunile Kiev, Donețk, Zaporojie și Herson, care au fost ocupate și unde s-au comis crime de război. Am întrebat oameni pe stradă și la diverse întâlniri: „Ce credeți despre întâlnirea din Alaska? Credeți că poate aduce o pace durabilă?” Din păcate, nu am întâlnit pe nimeni care să creadă că discuțiile Trump–Putin pot aduce pace. Ucrainenii nu acceptă ca viitorul țării lor să fie decis fără ei. De aceea am introdus principiul „nimic despre Ucraina fără Ucraina”, încă din vremea lui Poroșenko”, declară analistul.

Fișcenko subliniază că, deși dureros, trebuie să înțelegem că orice război se încheie prin negocieri.

„Nu înseamnă că ucrainenii nu vor pace – dimpotrivă, vrem o pace durabilă, cu garanții de securitate. În 2014 am fost împinși să cedăm Crimeea, ceea ce a dus la noi ocupații. Ne temem că dacă am ceda, de exemplu, Donețkul, care este fortificat, asta ar fi doar o rampă pentru următoarea invazie în 2–3 ani.”

În legătură cu discuțiile din Alaska, Fișcenko spune că există o mare diferență între Donald Trump și Vladimir Putin, dar că „bătălia” în acest caz a fost câștigată de liderul rus, care a fost legitimat de aceste discuții.

„Trebuie să înțelegem cine este Trump și cine este Putin. Trump este un om de afaceri, un „deal-maker”. Putin este un fost agent KGB, practic țarul Rusiei, aflat la conducerea serviciilor de informații. Când un om de afaceri crescut în capitalism se întâlnește cu un ofițer KGB, evident că va fi iritat. Serviciile ruse sunt foarte profesioniste și bine finanțate. Putin este manipulator și mincinos, se vede din politica lui fără niciun respect pentru legea internațională. Da, Trump a fost deranjat, dar după discuții a jucat bine rolul, a zâmbit și a dat impresia de cordialitate. În fapt, prin acea întâlnire, Trump l-a legitimat pe Putin în lumea occidentală. Din păcate, dacă privim această întâlnire ca pe o bătălie, ea a fost câștigată de Putin, nu de Trump”, susține expertul.

Acesta consideră că propagandiștii ruși au sărbătorit intens evenimentul, prezentându-l ca pe o victorie și chiar sugerând că Alaska e „pământ rusesc”.

„Am analizat interviuri cu cetățeni ruși și mulți spuneau că „Trump a vândut Alaska, Alaska e a Rusiei”. Este ridicol, dar pentru ei un motiv de mândrie. Și totuși, ce s-a schimbat după discuții? Frontul nu s-a oprit, bombardamentele nu au încetat. Singurul lucru pozitiv e că nu am mai avut atacuri masive asupra Kievului de câteva săptămâni”, spune Fișcenko.

Acesta susține că din fragmentele obținute legate de întâlnirile din Alaska și Washington, reiese că nu tot Donețkul ar urma să fie cedat Rusiei.

„Cert este că Trump cunoaște acum pozițiile tuturor, dar garanțiile de securitate vor depinde mai mult de Europa, pentru că Trump nu vrea să cheltuie bani pe „războiul prost al lui Biden”, cum spune el.

Fișcenko susține că deplasarea atâtor lideri europeni la Casa Albă este cauza modului în care Trump vede Europa.

„Trebuie să înțelegem cum vede Trump Europa. Trump respectă doar când Europa apare unită. De aceea liderii europeni au venit împreună: ca să arate unitate și să aibă mai multă greutate la masa negocierilor”, spune acesta.

Iraționalitatea Rusiei

Expertul susține că, în Ucraina, avem de-a face cu un conflict absurd și că singura șansă pentru oprirea acestuia sunt presiunile puse de sancțiunile severe asupra Rusiei.

„Avem de-a face cu un conflict absurd – o țară mare vrea să distrugă o țară pașnică. Partea cea mai dificilă este iraționalitatea Rusiei. Bombardarea spitalului de copii cu cancer Ohmatdit sau atacurile asupra Kramatorsk-ului exact când Rutte era la Kiev arată această iraționalitate. Singura modalitate reală de a opri Rusia nu este „înghețarea” conflictului, ci sancțiuni economice severe, astfel încât să nu mai aibă bani pentru rachete, drone sau soldați. În prezent, armata rusă recrutează în regiuni sărace, unde oamenii merg la război pentru bani, nu pentru „valorile lumii ruse”...”, mai spune acesta.

Hlib Fișcenko susține că în „scenariul prost” în care Ucraina acceptă să cedeze Donbas, Zaporojie și Herson, recunoaște rusa ca a doua limbă de stat și încetează să combată influența Bisericii Ruse, în doi ani, Putin va cere Kievul și Odesa.

În scenariul mediu, în care conflictul se îngheață pe linia frontului, dar fără aderare la NATO, Putin va poza în învingător și va relua agresiunea în câțiva ani.

„Scenariul bun: Europa se reînarmează, țările vecine înțeleg amenințarea, se aplică sancțiuni economice dure, controlul prețului petrolului, iar Rusia intră în criză. Pierderea a un milion de bărbați va afecta economia rusă pentru decenii. Totuși, din cauza iraționalității, Putin ar putea oricând să recurgă la arme nucleare tactice, ceea ce face imposibilă o predicție exactă”, spune Hlib Fișcenko.

Pentru ca garanțiile de securitate să funcționeze, Hlib Fișcenko consideră necesar un mecanism de sancționare a neîndeplinirii garanțiilor.

„Vreau ca Putin să fie judecat ca criminal de război, pentru copiii răpiți și pentru crimele comise. Dacă garanțiile vor fi slabe, va fi un semnal pentru alte autocrații că pot face orice fără să fie pedepsite – Coreea de Nord cu Sudul, China cu Taiwan, conflicte în Kashmir. O garanție slabă pentru Ucraina e o invitație deschisă la noi agresiuni globale”, mai spune acesta.

Următoarea țintă a Rusiei

Analistul susține că următoarele ținte ale Rusiei vor fi statele baltice, pentru că Putin are nevoie de coridorul Suwalki, legătura cu Kaliningrad.

„Și nu cred că Trump ar activa Articolul 5 al NATO pentru a le apăra. De aceea avem nevoie de o nouă arhitectură – așa-numitul Intermarium: Bulgaria, România, Ucraina, Slovacia, Cehia, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, eventual Suedia și Norvegia. Nu va fi NATO, ci o confederație care să fie „zidul chinezesc” împotriva Rusiei!”, spune Hlib Fișcenko.

