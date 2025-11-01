Experții au anunțat un plan neașteptat: Mutarea Europei care l-ar opri pe Putin, fără banii lui Trump

Bătrânul continent se confruntă cu o amenințare externă gravă, sub forma unei Rusii agresive, hotărâtă să distrugă Ucraina și să rupă unitatea NATO. Experții britanici au anunțat un plan neașteptat, cu o mutare semnificativă a Europei, care l-ar opri pe Vladimir Putin, fără banii lui Trump.

Analiștii de la publicația The Economist din Marea Britanie au calculat că, pentru a opri Rusia, Kievul trebuie să fie aprovizionat cu suficienți bani și materiale pentru a se apăra, a-și menține economia pe linia de plutire și a impune un cost usturător Moscovei. Suma necesară este de 389 de miliarde de dolari în numerar și armament pentru o perioadă de patru ani (din 2026 până în 2029) și asta în special din resursele Europei, fără fondurile SUA.

Aceasta este aproape dublul celor aproximativ 206 miliarde de dolari pe care Europa i-a furnizat chiar înainte de începerea războiului, în februarie 2022. În aceeași perioadă, America a oferit aproximativ 133 de miliarde de dolari în numerar și arme. Cu alte cuvinte, costul sprijinirii Ucrainei fără America pentru membrii rămași ai NATO va trebui să crească de la aproximativ 0,2% din PIB la 0,4%. Dacă Europa va face față acestei provocări va fi un test al aspirațiilor sale la „autonomie strategică”, ceea ce înseamnă că poate acționa în propriile interese de politică externă fără a depinde de America (sau China).

Guvernul Ucrainei are în prezent un buget direct de apărare de aproximativ 65 de miliarde de dolari pe an. De asemenea, cheltuiește încă 73 de miliarde de dolari pe an pentru toate celelalte servicii și cheltuieli guvernamentale, potrivit Dragon Capital, o firmă de investiții din Kiev.

Guvernul încasează aproape 90 de miliarde de dolari din venituri interne, ceea ce îl lasă cu un deficit bugetar anual de aproximativ 50 de miliarde de dolari. În plus, se bazează pe arme donate, cum ar fi rachetele americane și sistemele europene de apărare aeriană, care sunt evaluate la aproximativ 40 de miliarde de dolari în acest an, conform datelor de la Ministerul ucrainean al Apărării, comunicate publicației citate.

Acest lucru a fost suficient pentru ca Ucraina să își mențină poziția, dar doar la limită. Cheltuielile Ucrainei pentru apărare au crescut cu aproximativ 20% pe an, rămânând la aproximativ două treimi din valoarea cheltuielilor în creștere ale Rusiei, deși această comparație ar putea flata Ucraina. Un oficial ucrainean de rang înalt sugerează că cheltuielile reale ale Rusiei pentru război ar putea fi mai mult decât dublul bugetului său oficial.

Cât mai are nevoie Ucraina depinde în mare măsură de structura viitoare a forțelor sale de apărare, spune o sursă din interiorul guvernului. Analiștii au presupus că nevoile totale de apărare ale Ucrainei (inclusiv echipamentele donate) vor crește cu 5% pe an în termeni reali de dolari americani. Presupunem că alte cheltuieli guvernamentale vor rămâne constante, cu o singură excepție. Repararea infrastructurii Ucrainei afectate de război și începerea reconstrucției țării vor costa 5 miliarde de dolari pe an.

Europa știe că Ucraina depinde de continent

În plus, Europa va trebui să furnizeze Ucrainei arme și muniții în valoare de aproximativ 181 de miliarde de dolari. America, care promisese sau furnizase echipamente în valoare de aproximativ 75 de miliarde de dolari sub administrația Biden, a închis acum robinetele (deși oferă în continuare un sprijin crucial pentru informații și comunicații). Există și alte programe europene, dar acestea nu sunt suficient de mari.

De exemplu, livrările de arme ale Marii Britanii valorează aproximativ 4 miliarde de dolari pe an, în timp ce Danemarca și alte state alocă 8 miliarde de dolari între 2022 și 2028 pentru a aproviziona Ucraina cu arme fabricate de propria industrie.

Adunând nevoile Ucrainei în următorii patru ani, inclusiv armele donate, sprijinul bugetar și unele costuri de reconstrucție, se ajunge la 389 de miliarde de dolari. Dacă acestea ar fi finanțate în întregime de Europa, Uniunea Europeană și membrii săi ar trebui să furnizeze 328 de miliarde de dolari, iar Marea Britanie aproximativ 61 de miliarde de dolari. Finanțarea ar trebui să continue chiar dacă războiul s-ar opri, deoarece Ucraina ar trebui să își refacă stocurile de muniții și să mențină o armată permanentă pentru a-l descuraja pe Putin.

De unde va veni această sumă? UE a prevăzut un buget de 15 miliarde de dolari până în 2027. Partenerii non-europeni, alții decât America, vor acorda probabil Ucrainei 2 miliarde de dolari pe an, la fel ca și cumpărătorii interni de obligațiuni guvernamentale, care sunt încurajați de reglementări și controale de capital să le dețină. Se așteaptă ca FMI să ofere aproximativ 10 miliarde de dolari.

Există două fonduri inițiale pe care UE le-ar putea folosi pentru a acoperi deficitul rămas. Primul este propriul buget. Deși cel actual a fost epuizat, Comisia Europeană dorește să ofere Ucrainei 117 miliarde de dolari în următorul ciclu de șapte ani, începând din 2028. Acest lucru ar necesita economii substanțiale în alte părți. O estimare mai realistă este de 30 de miliarde de dolari pe an în 2028 și 2029.

Al doilea fond este un așa-numit „împrumut pentru reparații”, care ar fi acordat folosind active de stat rusești înghețate în valoare de 163 de miliarde de dolari în conturi europene (în mare parte belgiene).

Totuși, continentul știe ce trebuie făcut și își găsește coloana vertebrală pentru a o face. „Europa pare acum activată și ia în serios amenințarea rusească”, spune Vladyslav Rashkovan, care reprezintă Ucraina alături de alte 15 țări în consiliul executiv al FMI. „Acum este vorba despre Europa, nu doar despre Ucraina.”

