Experții din spatele ușilor închise ale lui Trump dezvăluie șocul: Pericolul din 1938 ce se poate repeta

Trump spune că în două minute de la întâlnirea cu Putin în Alaska, vineri, va ști „exact dacă se poate încheia sau nu un acord” pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Experții americani din spatele ușilor închise ale lui Donald Trump au analizat viitoarea întâlnire cu omologul său Vladimir Putin și au exprimat îngrijorarea că pericolul din 1938 de la München, când s-au întâlnit Hitler, Mussolini și Chamberlain, se poate repeta. Atunci, ei au convenit să împartă Cehoslovacia fără vreo reprezentare de la Praga.

Există îngrijorare că acest lucru s-ar putea întâmpla din nou, având în vedere că Donald Trump și acoliții săi din MAGA sunt ocupați să discute despre „schimburi de teritorii” și să-l critice pe Volodimir Zelenski pentru că a susținut că constituția sa îl împiedică să facă acest lucru, potrivit The Telegraph.

Cine va triumfa când autoproclamatul „președinte al păcii” se va confrunta cu un autocrat care crede că Ucraina este o amenințare mortală pentru țara sa? Pentru ucraineni și europeni, acest summit are mai mult decât un miros de München, niciuna dintre părți neavând o invitație pentru discuțiile cruciale.

În 1938, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Édouard Daladier și Neville Chamberlain au convenit să împartă Cehoslovacia fără reprezentare din partea guvernului ceh.

Trump și-a caracterizat obiectivele pentru întâlnirea cu mize mari ca o oportunitate de a-l privi în ochi pe omologul său rus pentru a-i evalua planul de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Voi vedea ce are în minte”, a declarat președintele SUA reporterilor. „S-ar putea să plec și să le urez mult noroc, și acesta va fi sfârșitul”, a adăugat el. „Probabil în primele două minute voi ști exact dacă se poate încheia sau nu o înțelegere”, a declarat președintele SUA în sala de ședințe a Casei Albe, luni.

Multă vreme s-a crezut că Trump este disperat după un Premiu Nobel pentru Pace și că are o ranchiună deosebită față de Barack Obama pentru că a fost decorat la doar opt luni de la începutul primului său mandat.

„Lui Trump și cu siguranță lui [JD] Vance, nu le pasă în special de viitorul Ucrainei”, a declarat Anthony Gardner, care a fost ambasadorul SUA al lui Obama la UE. „Sunt convins că Trump vrea să se poziționeze ca persoana care, citez, între ghilimele, a adus un fel de pace pentru a obține Premiul Nobel pentru Pace. Trump vrea să obțină o victorie... punct”, a adăugat Gardner.

David Liddington, fost viceprim-ministru, a declarat că Putin se compară și cu Petru cel Mare, „cineva care va restaura măreția Rusiei și va dezvolta teritoriul Rusiei, cel puțin imperiul său efectiv”. Și este probabil ca Putin să-și dubleze pozițiile, în încercarea de a-și consolida cel puțin controlul asupra teritoriului ucrainean deja ocupat de forțele sale de invazie.

Va rezista Trump lui Putin?

Potrivit lui Bobby McDonagh, fost ambasador al Irlandei în Regatul Unit, Italia și UE, Putin este „absolut previzibil”. „Își va urmări neobosit și fără milă ideea foarte restrânsă despre interesele rusești”, a adăugat dl McDonagh.

Cei care au fost deja prezenți în sală spun că președintele rus va încerca probabil să-l convingă pe omologul său american cerând ca structura întâlnirii lor să se desfășoare într-un mod specific.

„Putin preferă întâlnirile structurate în două părți: prima, cu delegații și interpreți care servesc în principal drept public pentru a asculta poziția sa pe un anumit subiect, de obicei presărată cu comentarii agresive la adresa celor care cred altfel; apoi, o discuție mai închisă – de obicei tête à tête – a principiilor, unde ar putea demonstra o oarecare marjă de deschidere”, a spus Schinas.

În ultima secțiune a întâlnirii, în care Putin va încerca să-și consolideze orice marjă de manevră pe care și-a creat-o. „Putin va fi atent la premiul strategic. Va căuta oportunități de a reduce presiunea economică asupra Rusiei și a economiei ruse”, a declarat dl Liddington.

„Acesta este unul dintre motivele pentru care Putin nu a vrut cu adevărat ca Zelenski sau europenii să fie acolo. Nu vrea ca Trump să fie distras de toți acești alți jucători”, a spus John Bolton, fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump.

„Putin va încerca să-l facă pe Trump să simtă din nou că sunt prieteni. Cred că Trump a fost dezamăgit că prietenul său, în primele șase luni de administrație, nu l-a ajutat să ajungă la această înțelegere”. Rezultatul va depinde în întregime de rezistența lui Trump față de cerințele cunoscute și complet inacceptabile ale lui Putin”, a adăugat domnul McDonagh.

