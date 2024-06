Așa arată explozia unei bombe de 3 tone. Rușii au folosit-o într-un atac la Harkov VIDEO

Imagini postate pe rețelele sociale surprind momentul în care o bombă rusească de 3 tone explodează în Harkov. A fost prima oară când rușii au lansat asemenea proiectile în Ucraina, scrie Digi24.ro, care citează surse pro-Kremlin.

Ar fi vorba despre explozia provocată de o bombă rusească de 3 tone, FAB-3000, în Ucraina. Incidentul ar fi avut loc în urmă cu două zile, în regiunea Harkov, și a fost prima oară când Rusia a folosit astfel de proiectile în Ucraina, potrivit mai multor canale rusești, preluate de surse ucrainene. Între timp, ar fi avut loc și a doua explozie, în aceeași localitate din nord-estul Ucrainei.

„Canale Telegram rusești au publicat un video cu ceea ce pretinde a fi prima lansare a unei bombe ghidate de 3 tone (FAB-3000). Lovitura ar fi avut loc în satul Lipți din nordul regiunii Harkov, unde au loc lupte crâncene”, a scris Anton Gherașcenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne, pe contul său de pe rețeaua X.

Imaginile au fost surprinse cu ajutorul unei drone. În clipul postat pe rețelele de socializare se poate observa o clădire lungă - un spital, potrivit unor surse -, care ar fi fost folosită de forțele ucrainene, iar după câteva secunde are loc o explozie deosebit de violentă în apropierea acesteia.

Bomba a căzut la câțiva metri distanță de clădire, pulverizând efectiv totul în jur.

Russian Telegram channels published a video of what is said to be the first use of a three-ton guided aerial bomb (FAB-3000).

The strike was reportedly carried out at the village of Lyptsi in the north of Kharkiv region, where fierce combat is currently taking place.

