Explozie pe calea ferată, în Rusia. Tren care transporta tehnică militară, aruncat în aer de partizanii pro-ucraineni VIDEO FOTO

Un tren care transporta tehnică militară a deraiat în regiunea Leningrad din Rusia în urma unei explozii produse marți, 7 octombrie, a declarat o sursă din cadrul serviciilor de informații militare ucrainene (HUR) pentru Kyiv Independent.

Explozia a avut loc pe secțiunea de cale ferată Stroganovo-Mșinskaia, provocând deraierea locomotivei și a mai multor vagoane, potrivit sursei. Operațiunea ar fi fost efectuată de partizani locali, și a paralizat temporar traficul feroviar între Sankt Petersburg și Pskov.

Căile Ferate Ruse au declarat într-un comunicat că traficul pe secțiune a fost suspendat din „motive tehnice”, în timp ce trenurile de marfă și de pasageri erau redirecționate cu întârzieri de câteva ore.

Serviciile de urgență rusești lucrau pentru a elibera liniile, deși accesul la fotografii și videoclipuri de la fața locului rămâne restricționat din cauza unei pene de curent la internet în zonă, potrivit HUR.

Leningrad region, Russia 🚂 Shit's derailed YO! Another freight train derailed in Leningrad region!!! Six carriages of a freight train derailed in Gatchina, the press service of the North-West Transport Prosecutor's Office reports. The cause has not yet been specified.… pic.twitter.com/OXAfqAiOIb — LX (@LXSummer1) November 14, 2024

„Aceste operațiuni speciale reduc capacitățile logistice și militare ale Rusiei, deoarece Căile Ferate Ruse formează coloana vertebrală a logisticii armatei și sunt un donator financiar major pentru «bugetul de război»”, a declarat sursa HUR.

The Kyiv Independent nu a putut verifica independent informațiile.

În septembrie, HUR și Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au efectuat ceea ce agenția de informații a descris ca o operațiune „extrem de complexă” care a oprit traficul pe linia de cale ferată Oryol-Kursk din Rusia, ucigând doi membri ai Gărzii Naționale Ruse (Rosgvardia).

Într-un incident separat în noaptea următoare, o explozie a vizat linia Sankt Petersburg-Pskov, în apropierea aceleiași secțiuni Stroganovo-Mshinskaya, deraiind o locomotivă și distrugând 15 cisterne de combustibil, potrivit HUR.

Forțele ucrainene și partizanii pro-ucraineni au vizat în mod repetat infrastructura feroviară și energetică rusă în operațiuni de sabotaj menite să perturbe capacitatea Rusiei de a-și aproviziona forțele cu combustibil, muniție și personal.

