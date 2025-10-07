Explozie pe calea ferată, în Rusia. Tren care transporta tehnică militară, aruncat în aer de partizanii pro-ucraineni VIDEO FOTO

Autor: Adrian Zia
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 19:44
Explozie pe calea ferată, în Rusia. Tren care transporta tehnică militară, aruncat în aer de partizanii pro-ucraineni VIDEO FOTO
Tren care transporta tehnică militară, aruncat în aer de partizanii pro-ucraineni FOTO X/@LXSummer1

Un tren care transporta tehnică militară a deraiat în regiunea Leningrad din Rusia în urma unei explozii produse marți, 7 octombrie, a declarat o sursă din cadrul serviciilor de informații militare ucrainene (HUR) pentru Kyiv Independent.

Explozia a avut loc pe secțiunea de cale ferată Stroganovo-Mșinskaia, provocând deraierea locomotivei și a mai multor vagoane, potrivit sursei. Operațiunea ar fi fost efectuată de partizani locali, și a paralizat temporar traficul feroviar între Sankt Petersburg și Pskov.

Căile Ferate Ruse au declarat într-un comunicat că traficul pe secțiune a fost suspendat din „motive tehnice”, în timp ce trenurile de marfă și de pasageri erau redirecționate cu întârzieri de câteva ore.

Serviciile de urgență rusești lucrau pentru a elibera liniile, deși accesul la fotografii și videoclipuri de la fața locului rămâne restricționat din cauza unei pene de curent la internet în zonă, potrivit HUR.

„Aceste operațiuni speciale reduc capacitățile logistice și militare ale Rusiei, deoarece Căile Ferate Ruse formează coloana vertebrală a logisticii armatei și sunt un donator financiar major pentru «bugetul de război»”, a declarat sursa HUR.

The Kyiv Independent nu a putut verifica independent informațiile.

În septembrie, HUR și Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au efectuat ceea ce agenția de informații a descris ca o operațiune „extrem de complexă” care a oprit traficul pe linia de cale ferată Oryol-Kursk din Rusia, ucigând doi membri ai Gărzii Naționale Ruse (Rosgvardia).

Într-un incident separat în noaptea următoare, o explozie a vizat linia Sankt Petersburg-Pskov, în apropierea aceleiași secțiuni Stroganovo-Mshinskaya, deraiind o locomotivă și distrugând 15 cisterne de combustibil, potrivit HUR.

Forțele ucrainene și partizanii pro-ucraineni au vizat în mod repetat infrastructura feroviară și energetică rusă în operațiuni de sabotaj menite să perturbe capacitatea Rusiei de a-și aproviziona forțele cu combustibil, muniție și personal.

#razboi Ucraina, #explozie tren rusia, #partizani pro ucraineni , #Razboi Ucraina
