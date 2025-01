Explozie devastatoare în Rusia. Depozit de muniții și drone din Rostov, distrus de ucraineni cu o rachetă Neptune VIDEO

Ucraina a atacat un depozit rusesc de muniție și drone de recunoaștere cu o rachetă Neptune, fabricată intern, în noaptea de 10 ianuarie, conform unei surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), citată de Kyiv Independent.

Potrivit aceleiași surse, operațiunea a avut loc în apropierea satului Chaltyr, în regiunea Rostov din Rusia, și a fost realizată de SBU în colaborare cu Marina Ucraineană, scrie yahoo news.

Inițial, s-a raportat că dronele ucrainene au "supraîncărcat" sistemul de apărare aeriană rus, iar o rachetă Neptune a lovit zona la scurt timp după aceea, conform sursei menționate.

On the night of January 10, SBU drones and a "Neptune" missile targeted an ammunition and reconnaissance drone storage facility near the village of Chaltyr in the Rostov region. At least 16 drones were reportedly "shot down" during the attack. pic.twitter.com/tutwT2Ko4o