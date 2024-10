„Una din cele mai fotogenice explozii”. Turela unui tanc rusesc atacat de o dronă ucraineană a sărit peste 70 de metri în aer FOTO/VIDEO

Explozie „spectaculoasă” pe frontul din Ucraina, după ce armata ucraineană a distrus un tanc rusesc pe frontul din regiunea Donețk, după ce l-a lovit cu o dronă încărcată cu explozibil.

Atacul cu dronă a produs o explozie care a aruncat turela blindatului peste 70 de metri în aer, potrivit digi24.ro.

Mai multe clipuri cu explozia tancului au fost publicate pe rețelele de socializare.

Donetsk Oblast, a Russian tank suffers a massive, catastrophic ammunition explosion after a Ukrainian FPV drone hit, sending its turret flying hundreds of feet into the air.

Se pare că explozia blindatului T-72 a fost atât de puternică, încât a provocat o imensă undă de șoc, iar turela a fost aruncată la o înălțime de peste 70 de metri, a transmis pe X OSINTtechnical, specializat în informații legate de războiul din Ucraina.

Donetsk Oblast, a Russian T-72 sends its turret roughly 250 feet (76m) into the air after a catastrophic ammunition detonation.

„Este una din cele mai fotogenice explozii pe care le-am văzut până acum”, a adăugat un alt internat care este specializat în culegerea de date din surse deschise.

60th Brigade and destroys a russian tank with an FPV drone and produces one of the most photogenic turret tosses I have seen so far.

Outside Tors'ke, Donetsk

49.030041, 38.047344

Outside Tors'ke, Donetsk

49.030041, 38.047344

Bonus BMP (?) Destroyed at a 49.030273, 38.046861