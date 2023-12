Convoi de vehicule militare rusești, spulberat într-un atac cu rachete trase de pe sisteme Himars. Sunt cel puțin 80 de morți VIDEO

O coloană de camioane și blindate rusești care mărșăluiau, în plină zi, pe o stradă din satul Hladkivka din regiunea Herson a fost distrusă de ucraineni cu rachete trase de pe sisteme Himars. Localitatea se află sub ocupație rusească.

Coloana s-a oprit în sat în plină zi, iar recunoașterea aeriană a detectat-o, transmițând instantaneu coordonatele sistemului american Himars care a executat un atac cu muniție cu dispersie de mare precizie. Așezarea în sine era situată la 23 km de Herson.

Din convoiul rusesc făceau parte 11 vehicule militare, care aveau la bord atât un număr mare de soldați cât și obuze de artilerie și muniție de armă automată. Explozia muniției a făcut zeci de victime printre soldații ruși.

Strikes on Russian military convoy. Hladkivka, Kherson region. ~23km from the right bank. https://t.co/vANK1kNZIq pic.twitter.com/0RO56e9ypk