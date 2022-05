Un pod din orașul Dnipro, aflat în estul Ucrainei, a fost lovit miercuri, 4 mai, de o rachetă rusă, chiar în timp ce pe el circulau mașini. Momentul atacului a fost surprins de mai multe camere de supraveghere.

În imaginile publicate pe Twitter se poate vedea cum pe pod circulă mașini una după alta, iar la un moment dat o rachetă explodează chiar pe pasajul rutier.

Another video of the Russian missile strike on the bridge in Dnipro.https://t.co/6PVNRTJuxt pic.twitter.com/NrDVklKyni — Rob Lee (@RALee85) May 5, 2022

"Să lovești un pod când pe el circulă mașini este crimă de război", a comentat cineva la una dintre postări.

Video of a Russian strike on the Amursky Bridge in Dnipro. https://t.co/ETUA1sU5iThttps://t.co/jz6j9UA3aT pic.twitter.com/bViRi4ulox — Rob Lee (@RALee85) May 5, 2022

Racheta a afectat o porțiune din pod, însă nu a avut capacitatea de a-l distruge. Locul în care a căzut racheta rusă poate fi văzut inclusiv pe imaginile din satelit.

Damage to a bridge near Odessa is clearly visible on satellite imagery. The damaged section seems to be approximately 8m (26ft) long. pic.twitter.com/L8karYY5xm — Kyle Glen (@KyleJGlen) May 4, 2022

Forțele ruse au bombardat, miercuri seară, mai multe orașe din Ucraina, printre care și Dnipro și Zaporojie. Dnipro este al patrulea cel mai mare oraș ca număr de locuitori din Ucraina. Înainte de război, orașul număra peste 966.000 de rezidenți, potrivit libertatea.ro.