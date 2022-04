Explozie uriașă la Nikolaev, în sudul Ucrainei. Oamenii spun că deflagrația este fără precedent VIDEO

O explozie extrem de puternică a avut loc la Nikolaev, în sudul Ucrainei, oraș-port cu ieșire la Marea Neagră situat între Herson și Odesa. Imaginile arată flăcări uriașe, iar oamenii descriu explozia ca fiind fără precedent de la începutul războiului.

Mai mulți utilizatori Nexta au postat pe canal imagini video surprinse în timpul exploziei.

Oamenii s-au temut să nu fi fost vorba de o explozie nucleară, însă autoritățile au anunțat că au verificat nivelul de radiații și acesta s-a dovedit a fi în parametri normali.

Nikolaev este un oraș în sudul Ucrainei, port fluvio-maritim, situat la circa 65 km de Marea Neagră și la 113 km nord-est de Odesa.

⚡️There was a huge explosion in #Mykolaiv. The head of the Mykolaiv regional administration, Vitaly Kim, confirmed the information. The details of the explosion are currently unknown. pic.twitter.com/MJ0abmA4LN