Explozia uriașă provocată de detonarea unui depozit rusesc de muniție. Cum a fost descoperit de ucraineni VIDEO

O explozie uriașă a avut loc după ce ucrainenii au descoperit un depozit de muniție rusesc și l-au bombardat.

Muniția era ascunsă sub un pod, de pe șoseaua din apropierea aeroportului din Donețk. ”O dronă l-a detectat, iar focul de artilerie l-a transformat în cenușă”, anunță reprezentanții armatei ucrainene.

Kievul a negat sâmbătă, 20 mai, faptul că unitățile de mercenari Wagner ar fi preluat Bahmut sub controlul lor total, relatează Reuters. Anterior, acest lucru a fost declarat de fondatorul PMC Evgheni Prigozhin.

Russians hid an ammunition storage under the highway next to the Donetsk airport. An Ukrainian drone detected it and the artillery fire turned it into ashes.

