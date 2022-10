Explozii în centrul Kievului: ”Maşinile ard şi ferestrele au fost sparte în case. Sunt morţi” VIDEO

Mai multe explozii ai zguduit luni dimineaţă zona centrală a capitalei ucrainene Kiev, anunţă The Guardian.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a emis o declaraţie prin intermediul contului său oficial de Telegram imediat după ora locală 8:30, afirmând: „Mai multe explozii în districtul Shevchenkiv - în centrul capitalei”.

De asemenea, AP a relatat că au avut loc mai multe explozii, care au urmat sunetului produs de lansarea de rachete.

Conform Kiev Independent, au putut fi auzite cel puţin patru explozii, urmate de degajări mari de fum, în zona centrală a oraşului.

În oraş şi în zonele învecinate a fost declanşată alarma aeriană.

O rachetă rusească a aterizat pe o stradă a oraşului Kiev, lângă monumentul lui Hruşevski, potrivit unui consilier al ministrului de Interne.

Anton Gheraşcenko,, consilier al ministrului afacerilor interne, a făcut afirmaţia pe contul său de Telegram în această dimineaţă, alături de imagini care se presupune că sunt de la faţa locului.

Deputatul ucrainean Oleksii Goncearenko a adăugat că o rachetă a căzut „chiar în centrul oraşului”.

„Maşinile ard şi ferestrele au fost sparte în case. Sunt morţi”, a scris el pe Twitter în această dimineaţă.

Clouds of smoke over #Kyiv . pic.twitter.com/TeavQ5JJdm

Ukrainian girl was filming in Kyiv when a Russian missile hit across the street https://t.co/FojnRvkDM1 #Russia #Ukraine #RussiaUkraineWar #Kyiv https://t.co/5p08QmP0yT pic.twitter.com/C5MYiXSCjm

The attacks on #Kyiv could be heard during the #BBC broadcast. pic.twitter.com/6EIMpfRSXd