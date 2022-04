Atacurile armatei ruse continuă în Ucraina. Marți seară, mai multe explozii au fost semnalate în orăşelul Radehiv, situat la 70 de kilometri de Liov, în vestul Ucrainei, transmite AFP.

Un oficial local a cerut populaţiei să se protejeze în adăposturi.

"Explozii în regiunea Radehiv. Toată lumea este în siguranţă", a scris pe Telegram Maksim Koziţki, şeful administraţiei militare regionale.

"În acest moment nu avem informaţii despre posibile victime", a adăugat el.

