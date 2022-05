Cel puțin patru explozii s-au auzit marți seară, 3 mai, la periferia orașului Liov, din vestul Ucrainei, potrivit CNN.

Primarul orașului, Andrii Sadovii, a anunțat că, în urma unor atacuri cu rachete lansate de ruși, mai multe zone ale orașului au rămas fără curent. Edilul le-a cerut locuitorilor să rămână în adăposturi.

⚡️⚡️In the result of the rocket strike two power substations were damaged. A part of the city doesn’t have an electricity.