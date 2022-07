Explozii în Odesa, la o zi de la încheierea acordului dintre Kiev și Moscova. „Acești ticăloși semnează contracte cu o mână și direcționează rachete cu cealaltă”

Mai multe explozii au zguduit Odesa, un port cheie al Ucrainei, la doar o zi după ce Kievul și Moscova au ajuns la un acord de referință pentru a permite reluarea exporturilor de cereale.

Reprezentantul regiunii Odesa, Sergii Bratciuk, a declarat că Rusia a țintit portul cu rachete de croazieră Kalibr, potrivit AFP. În conformitate cu termenii acordului de vineri, 22 iulie, Rusia s-a angajat să nu vizeze porturile în timp ce transporturile de cereale sunt în tranzit.

ONU a descris acordul drept „o rază de speranță” după luni de conflict.

Oleksii Honcearenko, un deputat local, a scris pe Telegram că au avut loc șase explozii în oraș și că portul a luat foc după atac. El a adăugat că apărarea antiaeriană ucraineană a doborât alte câteva rachete.

„Acești ticăloși semnează contracte cu o mână și direcționează rachete cu cealaltă”, a scris el, potrivit BBC. „Așadar, avem nevoie de avioane și trebuie să scufundăm întreaga flotă de la Marea Neagră a Federației Ruse. Acesta va fi cel mai bun aranjament pentru exportul de cereale”.

Patrick Reevell, corespondent ABC News la Moscova, a scris pe Twitter, de asemenea, că în dimineața zilei de sâmbătă s-au auzit mai multe explozii în oraș, sirenele antiaeriene au fost activate și avioane de luptă zburau pe deasupra.

Just arrived in Odessa— sounds of air defense going, several loud booms, fighter jet flying overhead.

Day after Russia signed deal to allow grain ships to leave the city.