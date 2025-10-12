O serie de explozii au fost raportate în cursul nopții în apropierea uzinei aeronautice din Smolensk, Federația Rusă – o unitate strategică implicată în producția de rachete de croazieră H-59, utilizate de armata rusă în atacurile asupra Ucrainei. Incidentul survine în contextul intensificării campaniei de lovituri cu drone de mare rază desfășurată de forțele ucrainene împotriva infrastructurii militare și industriale din interiorul Rusiei.

Mai multe canale rusești de pe Telegram, între care și Astra, au relatat că localnicii au auzit detonări puternice în vecinătatea aerodromului pe care este amplasată fabrica. Ulterior, au apărut imagini video cu o coloană de fum dens ridicându-se din zonă, la scurt timp după ce martorii au raportat activarea sistemelor de apărare antiaeriană. Sirenele de raid aerian fuseseră deja declanșate în urma semnalării unei posibile amenințări cu drone.

Țintă recurentă a atacurilor ucrainene

Uzina de la Smolensk – aflată sub sancțiuni impuse de Uniunea Europeană, Ucraina și alte state occidentale – produce componente esențiale pentru rachetele aer-sol H-59 și, potrivit unor surse OSINT, și pentru rachetele de croazieră H-101. Ambele tipuri de armament sunt utilizate frecvent de forțele ruse în atacurile împotriva infrastructurii civile din Ucraina.

Un videoclip filmat de un locuitor din zonă surprinde traiectoria unei rachete antiaeriene lansate de pe teritoriul rus, sugerând o posibilă interceptare. Direcția coloanei de fum a fost confirmată ca fiind din zona uzinei.

Este pentru a treia oară în mai puțin de un an când fabrica de la Smolensk este vizată. În ianuarie 2025, Direcția Principală de Informații din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării a revendicat un atac care ar fi afectat semnificativ capacitatea de producție a uzinei, în special în ceea ce privește versiunile modernizate ale rachetei H-59. Un incident similar fusese raportat și în noiembrie 2023.

Atacuri de adâncime în teritoriul rus

Acest nou incident se înscrie într-o tendință mai amplă a Ucrainei de a desfășura atacuri cu drone de rază lungă asupra unor obiective industriale și logistice de importanță strategică din interiorul Federației Ruse – inclusiv rafinării, noduri feroviare și centre de producție militară.

Strategia urmărește nu doar diminuarea capacității ofensive a armatei ruse, ci și crearea unei presiuni economice și politice asupra regimului de la Moscova, în special în contextul în care războiul a intrat într-o fază de uzură prelungită, iar negocierile de pace par încă îndepărtate.

Autoritățile ruse nu au oferit, până la această oră, o confirmare oficială privind amploarea daunelor sau posibilele victime. Rămâne de văzut dacă Kremlinul va recunoaște pierderile, având în vedere precedentul altor atacuri asupra teritoriului său, adesea trecut sub tăcere în comunicatele oficiale.

