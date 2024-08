Ucrainenii extind ofensiva în Kursk. Încearcă să izoleze și să ocupe peste 50 de așezări dintr-un nou district VIDEO

Armata ucraineană îşi extinde ofensiva în provincia rusă Kursk. Militarii Kievului au trecut, deja, graniţa într-un al doilea punct, la vest de districtul Gluşkovo, și încearcă să izoleze peste 50 de aşezări.

Odată cu acestea, oamenii lui Zelenski încearcă să izoleze şi trupele ruse din zonă, distrugând în acest scop podurile peste râul Seim, în nordul acestui district, exercitând concomitent presiune dinspre zonele deja capturate în est, relatează luni, 19 august, agenţia EFE.

Trupele ucrainene au ocupat mai mult de 11 kilometri pătraţi de teritoriu la vest de districtul Gluşkovo - situat în partea de vest a provinciei Kursk la graniţa cu Ucraina -, unde se deschide un nou front la aproximativ 35 de kilometri distanţă de zona capturată la vest de oraşul Sudja, potrivit canalului de Telegram "DeepState" apropiat armatei ucrainene.

Aceasta din urmă atacă acum districtul Gluşkovo atât dinspre vest cât şi dinspre est, unde conform aceluiaşi canal trupele ucrainene înaintează şi au ocupat două localităţi. La sud se află graniţa ucraineană, iar la nord cea mai mare parte a districtului este separată de restul teritoriului rus de râul Seim.

Forţele aeriene ucrainene au confirmat distrugerea a două poduri peste acest râu, iar bloggerii militari ruşi - care afirmă că podurile au fost lovite cu rachete americane HIMARS - şi un oficial rus au anunţat luni că duminică armata ucraineană a distrus de asemenea al treilea, şi ultimul pod peste acel râu.

Armata rusă foloseşte acum pontoane pentru deplasarea trupelor şi aprovizionarea lor, dar şi aceste structuri provizorii pot deveni ţinte facile pentru sistemele de rachete ucrainene. Astfel, cea mai mare parte a districtului Gluşkovo este acum izolată de Rusia şi ar putea cădea sub control ucrainean în câteva zile, în timp ce Ucraina continuă să lovească podurile peste Seim, care încă nu au fost complet distruse.

Trupele ruse riscă în această situaţie să se vadă încercuite şi eventual capturate, alternativa lor fiind retragerea, dar şi pentru o retragere care să nu fie condiţionată de folosirea pontoanelor peste acel râu fereastra de timp se restrânge pe măsură ce trupele ucrainene continuă înaintarea dinspre est şi închid unicul coridor terestru.

