Războiul sângeros al lui Putin din țara vecină continuă fără încetare de 3 ani și 8 luni, în ciuda pierderilor de peste un milion de militari din rândul armatei roșii. În ultima săptămână s-a văzut ezitarea lui Donald Trump de a trimite rachete Tomahawk la Kiev, ce dăunează Ucrainei. Dar o superputere, Marea Britanie repară șovăiala SUA și livrează mai multe rachete ”Umbrele Furtunii” (Storm Shadow) trupelor lui Zelenski, pentru a-l ataca pe Putin.

Guvernul britanic a reaprovizionat recent Ucraina cu mai multe rachete de croazieră Storm Shadow pentru a permite Kievului să-și continue campania de atacuri cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei, conform Blomberg.

Livrarea unui număr nespecificat de rachete a fost făcută pentru a asigura că Ucraina este reaprovizionată înainte de lunile de iarnă, perioadă în care Marea Britanie este îngrijorată că Kremlinul va intensifica atacurile asupra civililor ucraineni, potrivit unor surse, care au vorbit anonim despre chestiuni care nu au fost făcute publice.

În timp ce Rusia se luptă din ce în ce mai mult sub greutatea sancțiunilor, Marea Britanie și aliații săi încearcă să-i arate lui Vladimir Putin că sprijinul occidental pentru Ucraina va depăși capacitatea economiei ruse de a-și susține efortul de război.

Acțiunea britanică vine în contextul în care președintele american Donald Trump a exclus din nou trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina. Rachetele Storm Shadow au ajutat administrația lui Volodimir Zelenski să vizeze vulnerabilitățile din Rusia. În octombrie, armata ucraineană a declarat că a lovit uzine chimice rusești cu arma cu rază lungă de acțiune fabricată în Marea Britanie.

„A fost efectuat un atac masiv combinat cu rachete, inclusiv utilizarea rachetelor Storm Shadow lansate din aer, care au penetrat cu succes sistemul rusesc de apărare aeriană”, a postat pe rețelele de socializare statul major al forțelor armate ale Ucrainei. Aceasta a fost prima utilizare confirmată a rachetelor Storm Shadow în interiorul Rusiei de când președintele Donald Trump s-a întors la Casa Albă.

Rachetele britanice lovesc ținte din Rusia

Rachetele Storm Shadow sunt rachete ghidate cu precizie, lansate din aer, cu o rază de acțiune de peste 250 de kilometri (155 de mile). Acestea zboară aproape de pământ la viteze mari, folosind o combinație de așa-numită navigație inerțială cu Sistem de Poziționare Globală și navigație cu referință la teren, potrivit unei fișe informative de pe site-ul producătorului lor MBDA.

Guvernul britanic nu a spus câte rachete Storm Shadow a dat Ucrainei în timpul războiului și nu anunță în mod regulat transferurile, fiind o informație secretă.

Forțele ucrainene au tras pentru prima dată cu arma britanică cu rază lungă de acțiune asupra unor ținte militare din interiorul Rusiei în noiembrie anul trecut. Atacul respectiv a avut loc la o zi după ce Ucraina a desfășurat pentru prima dată sisteme de rachete tactice ale armatei americane, cunoscute sub numele de ATACMS, în urma unei decizii a administrației președintelui de atunci, Joe Biden, de a aproba utilizarea limitată a armelor de către Kiev pentru a lovi ținte din interiorul Rusiei. Rachetele Storm Shadow necesită ca datele de direcționare americane să fie utilizate la capacitate maximă.

Săptămâna trecută, prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că perspectivele pentru Ucraina se îmbunătățesc după ce Trump a impus sancțiuni asupra petrolului rusesc, un semn că aliații Kievului sunt prudent optimiști că o poziție înăsprită a SUA ar putea afecta capacitatea Kremlinului de a-și susține războiul.

„Suntem într-un loc mai bun”, a declarat Starmer pentru sursa citată într-un interviu, salutând sancțiunile SUA asupra marilor companii petroliere rusești drept „evoluții semnificative”.

