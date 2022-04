Rusia a anunţat, vineri, 15 aprilie, că a distrus o fabrică de arme din suburbiile Kievului şi a asigurat că atacurile asupra capitalei ucrainene vor fi intensificate ca măsură de retorsiune în faţa atacurilor organizate de Ucraina pe teritoriul rus, notează Le Figaro.

”Numărul şi amploarea atacurilor cu rachete pe teritoriile Kievului vor creşte ca răspuns la toate atacurile şi sabotajele de tip terorist efectuate pe teritoriul rus de către regimul naţionalist de la Kiev”, a precizat Ministerul rus al Apărării, anunţând distrugerea unui atelier de producţie al uzinei Vizar, care produce rachete sol- aer.

”Atelierele de producţie şi reparare a sistemelor de rachete antiaeriene cu rază lungă şi medie de acţiune, precum şi a rachetelor antinavă, au fost distruse”, a adăugat ministerul într-un comunicat publicat pe canalul său Telegram, conform BBC.

Joi, Rusia a acuzat Ucraina că a trimis elicoptere peste graniţa sa pentru a ataca mai multe oraşe ruseşti.

Heavy explosions were audible in #Kyiv last night. Russian MoD says they targeted the Vizar Zhulyany Machine-Building Plant in #Kyiv with cruise missiles. pic.twitter.com/VEe3ywUNir