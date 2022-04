Armata rusă a bombardat luni, 18 aprilie, fabrica Azovstal din orașul-port Mariupol.

În uriaşa uzină siderurgică, care dispune de facilităţi subterane, s-ar fi ascuns câteva mii de apărători ucraineni ai oraşului.

🆕 Reports that Mariupol’s Azovstal factory, where the last Ukrainian defenders are based, has been hit with heavy bombs. There are thought to be more than 1,000 civilians also sheltering there. Video from city’s Telegram. pic.twitter.com/TeHcWgaJhV