Separatiștii pro-ruși acuză Kievul de bombardarea unei fabrici de bere din Donețk. Atacul a dus la scurgeri de amoniac VIDEO

Separatiştii pro-ruşi au acuzat forţele ucrainene de bombardarea miercuri a unei fabrici de bere din oraşul ocupat Doneţk, atac în urma căruia o persoană şi-a pierdut viaţa şi care a declanşat o scurgere de amoniac, conform informaţiilor difuzate de Interfax, transmite joi Reuters.

Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă din autoproclamata Republică Populară Doneţk, susţinută de Rusia, a declarat că un obuz a lovit o linie de amoniac noaptea târziu, declanşând un incendiu care, la un moment dat, s-a întins pe o suprafaţă de 600 de metri pătraţi.

Imaginile Reuters de la faţa locului arată flăcări care luminează cerul deasupra unei părţi a oraşului, precum şi pompieri care poartă măşti. Într-o poză pare să se vadă un cadavru întins pe pământ.

Ministerul ucrainean al Apărării nu a răspuns imediat la o solicitare de comentariu trimisă prin e-mail.

#Ukraine There is another fire in Russian-occupied Donetsk. Reportedly, the local brewery is on fire and there was an ammonia leak. pic.twitter.com/uzMmbYvQ1C