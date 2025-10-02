Șoc într-un sat ucrainean după ce o dronă rusească a ucis o întreagă familie. „Erau oameni buni” FOTO

Echipele de salvare au descoperit marți, 30 septembrie, cadavrele a doi părinți și ale copiilor lor, în vârstă de 6 și 4 ani, în urma unui atac cu drone rusești într-un sat din regiunea Sumî, în nordul Ucrainei.

Ultima dată când Natalia a văzut-o pe vecina sa Aliona Lesnichenko, mamă a doi copii originară din satul Cernetșcina, din nord-estul Ucrainei, aceasta făcea cumpărături pentru a-și răsfăța copiii.

„Le-a cumpărat tot ce și-au dorit”, își amintește Natalia despre tânăra mamă de 26 de ani. „Bomboane, limonadă, prăjituri, cârnați, brânză. Totul”.

Aliona era foarte grijulie cu copiii ei, subliniază Natalia, dar nu a putut face nimic pentru a-i proteja când o dronă rusă le-a distrus casa în noaptea de luni spre marți. Aparatul a ucis-o pe Aliona, care era însărcinată cu gemeni, pe soțul ei și pe cei doi băieți ai lor, în vârstă de patru și șase ani.

La înmormântarea familiei, miercuri, 1 octombrie, la Cernetșcina, locuitorii care îi cunoșteau și-au exprimat consternarea, nevenindu-le să creadă tragedia provocată de o singură dronă rusă în acest mic cartier liniștit.

„Nu a fost niciun atac aici pe tot parcursul războiului, niciunul”, spune Alina Lagoida, o rudă a familiei. „La ce a servit asta?”.

Soțul Alionei, Oleksandr, era un soldat care a luptat pe front, a precizat pentru AFP vecina sa, Lubov Panchenko. „A luptat din nou și din nou, apoi a venit aici. Și s-a întâmplat asta”, a spus ea.

Last night, russian forces carried out drone strikes on the village of the Krasnopillia community in the Sumy region 😔 The attack killed 26-year-old Aliona Lesnichenko, her 35-year-old husband, and their two sons, aged 4 and 6. The woman was pregnant with twins 😭 The family had… pic.twitter.com/XQA3g4FW91 — Anastasia (@Nastushichek) September 30, 2025

Conform datelor furnizate de armata aeriană ucraineană, Rusia a lansat în medie aproximativ 188 de drone pe zi asupra Ucrainei în luna septembrie, ceea ce reprezintă o creștere de peste o treime față de luna precedentă.

Rusia lansează drone asupra Ucrainei în fiecare noapte din 10 mai, adică de la sfârșitul unui „armistițiu” de trei zile anunțat de președintele rus Vladimir Putin pentru a coincide cu o mare paradă militară la Moscova.

Kievul afirmă că aceste atacuri, efectuate în general cu ajutorul unor drone ieftine de fabricație iraniană numite Shaheds, au scopul de a teroriza populația.

Deși armata aeriană asigură că doboară majoritatea acestora, amploarea aparent crescândă a atacurilor și creșterea numărului de victime civile încep să sperie chiar și locuitorii din zonele rurale, precum Cernetșcina.

Zeci de locuitori s-au adunat de-a lungul drumului pentru a asista la cortegiul funerar, format din camionete și mașini, în timp ce unii aruncau flori pe drum.

Cei prezenți au adus buchete de flori albastre și galbene, culorile drapelului ucrainean.

„Familia, mama, tata, erau mereu împreună”, a spus emoționată consiliera municipală Oksana Chernova.

Copiii probabil că nici nu au avut timp să se trezească din pat când drona a lovit în timpul nopții, a adăugat ea.

This is Denys and Yehor, aged 4 and 6, russia murdered them today in Sumy region along with their parents, Oleksandr and Aliona Lesnichenko. Aliona was pregnant with twins. pic.twitter.com/cNv8aS8Zaw — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) September 30, 2025

Natalia îi descrie pe fiii Alionei ca fiind „copii buni” care îi spuneau „bunica”. „Erau oameni buni. Dar au murit așa”, a spus ea.

