Șoc într-un sat ucrainean după ce o dronă rusească a ucis o întreagă familie. „Erau oameni buni” FOTO

Autor: Maria Popa
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 07:46
467 citiri
Șoc într-un sat ucrainean după ce o dronă rusească a ucis o întreagă familie. „Erau oameni buni” FOTO
Drona Shahed FOTO: X/@LogKa11

Echipele de salvare au descoperit marți, 30 septembrie, cadavrele a doi părinți și ale copiilor lor, în vârstă de 6 și 4 ani, în urma unui atac cu drone rusești într-un sat din regiunea Sumî, în nordul Ucrainei.

Ultima dată când Natalia a văzut-o pe vecina sa Aliona Lesnichenko, mamă a doi copii originară din satul Cernetșcina, din nord-estul Ucrainei, aceasta făcea cumpărături pentru a-și răsfăța copiii.

„Le-a cumpărat tot ce și-au dorit”, își amintește Natalia despre tânăra mamă de 26 de ani. „Bomboane, limonadă, prăjituri, cârnați, brânză. Totul”.

Aliona era foarte grijulie cu copiii ei, subliniază Natalia, dar nu a putut face nimic pentru a-i proteja când o dronă rusă le-a distrus casa în noaptea de luni spre marți. Aparatul a ucis-o pe Aliona, care era însărcinată cu gemeni, pe soțul ei și pe cei doi băieți ai lor, în vârstă de patru și șase ani.

La înmormântarea familiei, miercuri, 1 octombrie, la Cernetșcina, locuitorii care îi cunoșteau și-au exprimat consternarea, nevenindu-le să creadă tragedia provocată de o singură dronă rusă în acest mic cartier liniștit.

„Nu a fost niciun atac aici pe tot parcursul războiului, niciunul”, spune Alina Lagoida, o rudă a familiei. „La ce a servit asta?”.

Soțul Alionei, Oleksandr, era un soldat care a luptat pe front, a precizat pentru AFP vecina sa, Lubov Panchenko. „A luptat din nou și din nou, apoi a venit aici. Și s-a întâmplat asta”, a spus ea.

Conform datelor furnizate de armata aeriană ucraineană, Rusia a lansat în medie aproximativ 188 de drone pe zi asupra Ucrainei în luna septembrie, ceea ce reprezintă o creștere de peste o treime față de luna precedentă.

Rusia lansează drone asupra Ucrainei în fiecare noapte din 10 mai, adică de la sfârșitul unui „armistițiu” de trei zile anunțat de președintele rus Vladimir Putin pentru a coincide cu o mare paradă militară la Moscova.

Kievul afirmă că aceste atacuri, efectuate în general cu ajutorul unor drone ieftine de fabricație iraniană numite Shaheds, au scopul de a teroriza populația.

Deși armata aeriană asigură că doboară majoritatea acestora, amploarea aparent crescândă a atacurilor și creșterea numărului de victime civile încep să sperie chiar și locuitorii din zonele rurale, precum Cernetșcina.

Zeci de locuitori s-au adunat de-a lungul drumului pentru a asista la cortegiul funerar, format din camionete și mașini, în timp ce unii aruncau flori pe drum.

Cei prezenți au adus buchete de flori albastre și galbene, culorile drapelului ucrainean.

„Familia, mama, tata, erau mereu împreună”, a spus emoționată consiliera municipală Oksana Chernova.

Copiii probabil că nici nu au avut timp să se trezească din pat când drona a lovit în timpul nopții, a adăugat ea.

Natalia îi descrie pe fiii Alionei ca fiind „copii buni” care îi spuneau „bunica”. „Erau oameni buni. Dar au murit așa”, a spus ea.

Patru țări europene care susțin Ucraina, dar care au plătit Rusiei mai mult pe gaz decât au oferit ajutor Kievului. Cea mai „bătăioasă” țară europeană e pe listă
Patru țări europene care susțin Ucraina, dar care au plătit Rusiei mai mult pe gaz decât au oferit ajutor Kievului. Cea mai „bătăioasă” țară europeană e pe listă
Franța, Belgia, Spania și Țările de Jos au plătit Rusiei mai mult pentru gaz natural lichefiat (GNL) între 2022 (anul în care Moscova a lansat invazia pe scară largă asupra Ucrainei) și...
Atac aerian rusesc în Harkov. Șase persoane au fost rănite FOTO/VIDEO
Atac aerian rusesc în Harkov. Șase persoane au fost rănite FOTO/VIDEO
Un atac aerian cu bombe ghidate asupra oraşului Harkov din nord-estul Ucrainei a provocat mai multe incendii și a rănit șase persoane, în noaptea de marţi spre miercuri, 1 octombrie, au...
#razboi Ucraina, #ucraineni ucisi, #sumi, #familie, #civili ucisi Ucraina, #atac drone rusia, #razboi Ucraina Rusia NATO , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Anuntul facut dupa decizia "socanta" de a pleca din televiziune, dupa 19 ani, unde avea un salariu urias
Digi24.ro
Noile scenarii ale Coalitiei pentru concedierile de la stat
Adevarul.ro
Cazul de la Manastirea Frasinei care a zguduit Romania: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu minori din chiliile manastirii

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Papa Leon, originar din Chicago, critică politica americană privind pedeapsa cu moartea și tratamentele inumane aplicate imigranților
  2. Șoc într-un sat ucrainean după ce o dronă rusească a ucis o întreagă familie. „Erau oameni buni” FOTO
  3. Trenurile CFR Călători ar putea să rămână fără acces la rețeaua feroviară electrificată din cauza datoriilor. Banii alocați de Guvern sunt insuficienți
  4. Care sunt șansele ca Trump să primească Premiul pentru Pace. „Este opus idealurilor pe care le reprezintă premiul Nobel”
  5. Trei români care furau cupru au fost condamnați în Franța. Judecătoarea nu i-a crezut că furau pentru mâncare, după ce a văzut teancurile de bani cu care se lăudau pe TikTok
  6. Elon Musk este din nou cea mai bogată persoană din istorie. A înregistrat un nou record
  7. Găselnița unor specialiști: Cum poate Europa să-l lovească pe Putin fără să declanșeze Al Treilea Război Mondial?
  8. Cel mai important mesaj extraterestru primit pe Pământ: Misteriosul semnal venit de dincolo de lumea noastră VIDEO
  9. Un expert divulgă planul lui Putin din Ucraina, ce s-a destrămat: Noua forță a Kievului devine coșmarul dictatorului
  10. Președintele Stubb, prieten cu Trump dezvăluie: Putin e în încurcătură, Donald trece la planul său