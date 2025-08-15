Fără tête-à-tête Trump-Putin în Alaska. Va fi o întâlnire 3 la 3. Cine sunt cei care-i vor însoți pe cei doi președinți la discuții

Vineri, 15 August 2025, ora 22:22
Fără tête-à-tête Trump-Putin în Alaska FOTO X/Nexta
Mult așteptatul summit de la Anchorage, Alaska, a suferit pe parcursul zilei de vineri, 15 august, mai multe modificări. Una dintre cele mai importante este aceea că Donald Trump și Vladimir Putin nu vor mai avea acel tête-à-tête anunțat în ultimele zile.
Casa Albă a confirmat în urmă cu puțin timp că întâlnirea dintre cei doi președinți va fi în format de „trei la trei” cu secretarul de stat Marco Rubio, emisarul Steve Witkoff și directorul CIA John Ratcliffe alăturându-se președintelui SUA.
De partea cealaltă, liderul de la Kremlin va fi însoțit la discuții de consilierul pe politică externă Iuri Ușakov și ministrul de externe Serghei Lavrov, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Întreaga planetă așteaptă deznodământul întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, din Anchorage, Alaska, în contextul în care cele două mari puteri discută pe marginea opririi războiului din Ucraina.
Rămâne de văzut dacă acest summit este doar o discuție pregătitoare unui lung șir de tratative, sau dacă deciziile se vor lua peste capul altor state implicate direct în problemă, inclusiv Ucraina și România, țara noastră având cea mai lungă frontieră cu Ucraina.
Europa și Ucraina și-au exprimat îngrijorarea cu privire la tratativele de pace fără consultarea statelor direct implicate, însă președintele Donald Trump a dat garanții că „tot ceea ce ține de teritorii nu se va negocia fără președintele ucrainean”.
