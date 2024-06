A făcut o mică donație pentru o organizație din Ucraina și acum riscă 20 de ani de închisoare în Rusia. Ce acuzații i se aduc

O femeie cu dublă cetățenie, americană și rusă, a ajuns în fața tribunalului după ce a donat o mică sumă de bani unei organizații non-profit din Ucraina, potrivit Sky News.

Ksenia Karelina s-a născut în Rusia, dar acum 10 ani s-a mutat în Statele Unite, unde lucrează ca medic estetician. La începutul anului 2024, femeia a donat bani unei organizații ucrainene care strânge bani pentru populația din această țară. Donația a făcut-o în SUA, acolo unde locuiește, scrie mediafax.ro.

La scurt timp după aceea, Ksenia a mers în Rusia, în orașul Ekaterinburg, să-și viziteze familia. Ajunsă acolo, femeia a fost imediat reținută de Serviciul Federal de Securitate FSB. I s-a spus că pentru o acuzație minoră, după care s-a trezit acuzată de trădare.

Procesul Kseniei Karelina a început deja și se desfășoară în Ekaterinburg, cu ușile închise. Femeia riscă până la 20 de ani de închisoare. Următoarea înfățișare în fața tribunalului va avea loc pe 7 august.

SHORT NEWS: Russian-American Woman Faces Treason Charges for Supporting Ukraine.

