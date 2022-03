Femeia din Kiev care și-a protejat bebelușul cu propriul corp în timpul bombardamentelor. Copilul a scăpat nevătămat

În timpul bombardamentelor din Kiev, o mamă și-a protejat fiica de o lună cu propriul corp pentru a o proteja, reușind astfel să îi salveze viața.

Femeia a suferit numeroase răni din cauza schijelor care i-au intrat în corp, dar copilul a rămas nevătămat, potrivit agenției Nexta.

Întreaga familie a fost ulterior transportată la spital, unde femeia, cât și soțul acesteia, au fost operați.

During the shelling of #Kyiv, a mother covered her one-month-old daughter with her body and saved her.

The woman herself sustained multiple shrapnel wounds, while the child remained unharmed.

The family was taken to a hospital where the woman and her husband were operated. pic.twitter.com/Bm7P0o9NVD