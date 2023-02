O femeie din Rusia, mamă a șase copii, a transmis un mesaj care a creat indignare pe rețelele sociale, fiind aspru criticată pentru declarațiile ei.

Concret, femeia a spus că are patru băieți și că ”îi va da pe toți la război”, iar apoi va face alții, deoarece ”așa sunt mamele rusoaice”.

”Sunt mama a 4 fii și mai am 2 fiice. Îi voi da pe toți cei patru băieți la război. Nu o să reușiți să înfrângeți Rusia. Voi mai da naștere altor copii, doar pentru mine. Așa suntem noi, mamele rusoaice. Dar voi, ucrainencelor?!" este mesajul care i-a oripilat pe mulți.

Jurnalistul ucrainean Jason Jay Smart a distribuit videoclipul, susținând că este dovada unei societăți ”bolnave și perverse”.

A VERY SICK, PERVERTED SOCIETY 🇷🇺

“I am the mother of FOUR SONS!

I WILL GIVE THEM ALL TO THE WAR!!

Then I will give birth to more kids!

That is what we, Russian moms, are like!” pic.twitter.com/jRWK0wyNMU