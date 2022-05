O femeie din orașul rus Sankt Petersburg a fost reținută după ce a ascultat o poveste despre crimele de război comise de ruși în Ucraina. Polițiștii au încercat să intre pe ușa de la balcon.

Jurnalista Hanna Liubakova, originară din Belarus, notează, pe Twitter, cum un localnic din Sankt Petersburg a pornit radioul pe 9 mai și a ascultat ”o poveste despre crimele armatei ruse din Ucraina și o melodie a lui Vladimir Visotsk”.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

”Vecinii o puteau auzi. Poliția a sosit și a reținut o femeie”, adaugă jurnalista pe ețelle sociale.

În video-ul care însoțește postare se poate vedea cum polițiștii încearcă să intre în aparatmentul femeii spărgând ușa de la balcon.

#Russia On 9 May in Saint Petersburg, a local resident turned on the audio with a story about the crimes of the Russian military in Ukraine and a song by Vladimir Vysotsky. Neighbours could hear it. Police arrived and detained a woman. Watch how they tried to get to her apartment pic.twitter.com/PSBJyzySCp