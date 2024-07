Feribot avariat în portul rusesc Kavkaz, în urma unui atac al ucrainenilor. Un om a murit FOTO

Un atac ucrainean cu dronă a avariat un feribot şi a ucis o persoană în portul Kavkaz din Rusia, în sudul regiunii Krasnodar, a declarat marţi, 23 iulie, guvernatorul regional Veniamin Kondratiev pe aplicaţia de mesagerie Telegram, relatează Reuters.

Atacul cu dronă a declanşat un incendiu în port care ulterior a fost stins, potrivit agenţiei RIA, care citează o sursă din serviciile de urgenţă.

Kievul nu a făcut deocamdată niciun comentariu.

