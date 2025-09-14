Festivism în plin război, la Kremlin. Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev, care împlineşte duminică 60 de ani

Autor: Adrian Zia
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 13:15
573 citiri
Festivism în plin război, la Kremlin. Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev, care împlineşte duminică 60 de ani
Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse FOTO X/@Oleg_Lark

Vladimir Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, care împlinește duminică 60 de ani, cu ordinul „Pentru merite față de Patrie”, gradul IV, relatează agenția TASS, care precizează că Medvedev devine astfel cavaler deplin al acestui ordin.

El a fost decorat cu celelalte grade ale ordinului – I, II, III – în 2015, 2005 și 2020.

Conform decretului prezidențial, Medvedev a fost decorat „pentru contribuția sa semnificativă la consolidarea statalității ruse și la asigurarea securității naționale a Federației Ruse”.

Ordinul „Pentru merite față de Patrie” este o distincție de stat a Federației Ruse. Acesta se acordă pentru merite deosebite legate de consolidarea statalității ruse, dezvoltarea socio-economică și creșterea capacității de apărare a țării, activitatea de cercetare științifică, dezvoltarea culturii și artei. În plus, ordinul se acordă pentru realizări sportive remarcabile, precum și pentru consolidarea păcii, prieteniei și cooperării între popoare, arată agenția TASS.

Dmitri Medvedev, care a fost premier și președinte al Rusiei, făcând o rocadă a funcțiilor cu Vladimir Putin între 2008 și 2012, pentru a-i permite acestuia din urmă să candideze din nou la Kremlin conform Constituției, a fost perceput în perioada respectivă ca un reformator, deschis la relații bune cu Occidentul. Părând ulterior să-și fi pierdut din influență, a reapărut în forță la Kremlin după declanșarea războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, când a devenit una dintre cele mai incisive voci ale regimului, cu poziții profund antioccidentale, îndemnând chiar la atacuri nucleare.

Folosind adesea un limbaj vulgar, el se manifestă în special pe rețelele sociale și a reușit să intre într-o polemică de la distanță inclusiv cu președintele american Donald Trump, un alt amator al postărilor online. Trump a spus la începutul lunii august că a ordonat mutarea a două submarine americane „în regiuni potrivite”, ca urmare a amenințărilor lui Medvedev.

"Putin este gata să invadeze şi alte ţări", avertizează din Finlanda președintele Poloniei, Karol Nawrocki
"Putin este gata să invadeze şi alte ţări", avertizează din Finlanda președintele Poloniei, Karol Nawrocki
Karol Nawrocki, noul președinte polonez, aflat în vizită în Finlanda, a declarat marți, 9 septembrie, într-o conferință de presă comună cu omologul său finlandez Alexander Stubb că cele...
Ministrul de Externe al Poloniei: Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu sunt credibile în lipsa disponibilității de a lupta împotriva Rusiei
Ministrul de Externe al Poloniei: Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu sunt credibile în lipsa disponibilității de a lupta împotriva Rusiei
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a pus sub semnul întrebării eficiența unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, argumentând că astfel de angajamente riscă să fie...
#razboi Ucraina, #Putin presedinte Rusia, #Dmitri Medvedev, #aniversare , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A primit o lovitura de proportii, dupa ce a spus ca nu le lasa celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 Euro
Digi24.ro
Marco Rubio avertizeaza: Daca va fi dovedit ca dronele rusesti au patruns intentionat in Polonia, conflictul va escalada
DigiSport.ro
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, dupa "nebunia" din Italia: "Nu poate!"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Săptămâna începe cu proteste. Sindicaliştii din administraţie ies luni în stradă și ameninţă cu greva generală. Bolojan îi așteaptă la discuții
  2. Omagiu spectaculos pentru Papa Francisc. Chipul său, format de zeci de drone iluminate, pe cerul Romei VIDEO
  3. Ministrul de Externe al Poloniei: Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu sunt credibile în lipsa disponibilității de a lupta împotriva Rusiei
  4. Colegul de cameră transgender al lui Tyler Robinson, cheia motivului uciderii lui Charlie Kirk? Autoritățile cred că da
  5. Festivism în plin război, la Kremlin. Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev, care împlineşte duminică 60 de ani
  6. Pentagonul dezvoltă „sânge inteligent” pentru utilizare în condiții de luptă
  7. Alertă de vreme severă imediată. Zeci de localități au intrat sub Cod galben
  8. De ce nu pune Putin capăt războiului împotriva Occidentului. Riscurile la care s-ar expune ANALIZĂ
  9. Sute de mii de lei în plus la extragerile loto de duminică, la 119 ani de la înființarea Loteriei Române. Premiile uriașe puse în joc
  10. Marco Rubio va discuta cu Benjamin Netanyahu despre un posibil plan israelian de anexare a Cisiordaniei