Festivism în plin război, la Kremlin. Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev, care împlineşte duminică 60 de ani

Vladimir Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, care împlinește duminică 60 de ani, cu ordinul „Pentru merite față de Patrie”, gradul IV, relatează agenția TASS, care precizează că Medvedev devine astfel cavaler deplin al acestui ordin.

El a fost decorat cu celelalte grade ale ordinului – I, II, III – în 2015, 2005 și 2020.

Conform decretului prezidențial, Medvedev a fost decorat „pentru contribuția sa semnificativă la consolidarea statalității ruse și la asigurarea securității naționale a Federației Ruse”.

Ordinul „Pentru merite față de Patrie” este o distincție de stat a Federației Ruse. Acesta se acordă pentru merite deosebite legate de consolidarea statalității ruse, dezvoltarea socio-economică și creșterea capacității de apărare a țării, activitatea de cercetare științifică, dezvoltarea culturii și artei. În plus, ordinul se acordă pentru realizări sportive remarcabile, precum și pentru consolidarea păcii, prieteniei și cooperării între popoare, arată agenția TASS.

Dmitri Medvedev, care a fost premier și președinte al Rusiei, făcând o rocadă a funcțiilor cu Vladimir Putin între 2008 și 2012, pentru a-i permite acestuia din urmă să candideze din nou la Kremlin conform Constituției, a fost perceput în perioada respectivă ca un reformator, deschis la relații bune cu Occidentul. Părând ulterior să-și fi pierdut din influență, a reapărut în forță la Kremlin după declanșarea războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, când a devenit una dintre cele mai incisive voci ale regimului, cu poziții profund antioccidentale, îndemnând chiar la atacuri nucleare.

Folosind adesea un limbaj vulgar, el se manifestă în special pe rețelele sociale și a reușit să intre într-o polemică de la distanță inclusiv cu președintele american Donald Trump, un alt amator al postărilor online. Trump a spus la începutul lunii august că a ordonat mutarea a două submarine americane „în regiuni potrivite”, ca urmare a amenințărilor lui Medvedev.

Ads