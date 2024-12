Pentru a ascunde pierderile, armata rusă încearcă să ardă trupurile soldaților nord-coreeni morți în asalturile asupra pozițiilor ucrainene din regiunea Kursk. Dovezi video relevante au fost publicate de președintele Volodimir Zelenski pe rețeaua de socializare X.

„Chiar și după ani de război, când părea că nu mai poate exista cinism din partea rușilor, tot vedem ceva mai rău. „Rusia nu numai că angajează soldați nord-coreeni în atacuri împotriva pozițiilor ucrainene, dar încearcă și să ascundă pierderile acestor oameni”, a spus Zelenski.

Potrivit acestuia, Rusia a încercat să păstreze secretă prezența soldaților din Coreea de Nord. În timp ce erau antrenați, li s-a interzis chiar să-și arate fețele, iar orice dovadă video a prezenței lor s-a încercat să fie ștearsă.

Even after years of war, when we thought the Russians could not get any more cynical, we see something even worse.

Russia not only sends the North Korean troops to storm Ukrainian positions, but also tries to conceal losses of these people.

They tried to hide the presence of… pic.twitter.com/KYyGF1rxP8