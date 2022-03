Filmul care arată avansul zilnic al armatei ruse în Ucraina de la începutul invaziei și până acum. "Putin e în Zugzwang" VIDEO

Un analist pe nume Nathan Ruser a compilat toate hărțile strategice furnizate în mediul public de armata ucraineană, legate de avansul zilnic al trupelor ruse de la începutul invaziei și până pe 10 martie.

Harta time-lapse arată cum armata rusă a reușit un avans în teren evident doar în primele zile ale campaniei de invadare a Ucrainei. Ulterior, s-a împotmolit în preajma marilor orașe sau chiar s-a retras în anumite momente.

Întreruperile liniilor de avans în teritoriu, conform hărții, ar putea fi cauzate chiar de sabotajele reușite de armata ucraineană asupra convoaielor trimise pentru alimentarea unităților armate din prima linie.

#Map. This video shows the progress made by Russian invasion forces in Ukraine over the first 15 days of their attack, from Feb 24th to March 10th.

(Please view in fullscreen as some of the earlier days are not as clearly marked) pic.twitter.com/NwwNaBxRGo