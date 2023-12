97 de cadavre ale soldaților ruși, surprinse într-o singură filmare lângă Avdiivka. „Mereu observ câte un alt cadavru” VIDEO

Împrejurimile orașului Avdiivka au devenit o adevărată vale a morții pentru armata rusă, cu cadavrele a sute de militari împrăștiate în zonă. Sunt atât de mulți ruși uciși încât experții militari numesc ceea ce se întâmplă un masacru.

Un expert militar german, cunoscut pe rețeaua de socializare Twitter sub numele Tendar, notează că filmările arată câți infanteriști ruși zac morți pe câmpurile de lângă Avdiivka.

Trupurile lor nici măcar nu sunt luate de pe câmpul de luptă de către camarazii lor.

„Acest videoclip de la Avdiivka durează doar 2:48 de minute, dar am numărat 97 de ruși morți, deși de fiecare dată când îl văd observ un alt cadavru pe care l-am ratat înainte”, scrie el.

Potrivit acestuia, atacul asupra orașului Avdiivka ar fi „un factor al declanșării unei catastrofe demografice” pentru Rusia.

„Examinam cel mai recent lot de videoclipuri și fotografii de pe frontul Avdiivka ce arată un carnagiu absolut al trupelor rusești. Acum câteva săptămâni au depășit deja pierderile totale ale Rusiei la Ugledar, dar în ultimele zile acest lucru este deja uluitor, cifra a crescut brusc. Avdiivka pare să fie în prezent cel mai mare factor care contribuie la dezvoltarea unei catastrofe demografice în Rusia”, scrie expertul.

Anterior, Federația Rusă a recunoscut că situația de lângă Avdiivka poate fi descrisă ca „o versiune ușoară a mașinii de tocat carne de la Bahmut ”.

Avdiivka killing fields, footage shot by the 110th mechanized brigade shows how many Russian infantry man lay dead in the fields near Avdiivka, not being picked up by their comrades. pic.twitter.com/9vcj6ndhPn