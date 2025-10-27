Fiul unui general rus acuzat de crime de război, ucis într-un atac al ucrainenilor. "Războiul se întoarce la cei care l-au pornit" VIDEO FOTO

Autor: Adrian Zia
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 21:34
Fiul unui general rus acuzat de crime de război, ucis într-un atac al ucrainenilor FOTO X/@Gakruks1

Serviciul de Informații al Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) a anunțat, printr-un comunicat, o nouă victorie împotriva ocupanților ruși. Mai mult, GUR a publicat și un videoclip prin care demonstrează cum un grup de operatori de drone ai armatei ruse, din regiunea Zaporojie, au fost, pur și simplu, spulberați de omologii lor ucraineni.

Marea victorie anunțată de Serviciul de informații militare al Ucrainei este uciderea comandantului de pluton în Regimentul 108 Parașutiști al Diviziei 7 de asalt aerian, locotenentul rus Vasili Marzoiev.

Marzoiev este fiul generalului Arkadi Marzoiev, implicat în crime de război comise împotriva populației civile din Herson, în perioada ocupației ruse, conform media ucraineană.

"Pe 15 octombrie 2025, luptătorii detașamentului combinat de drone al Departamentului de Operațiuni Active al GUR al Ministerului Apărării din Ucraina, în timpul unor operațiuni de recunoaștere aeriană în direcția Zaporojie a frontului, au descoperit poziția operatorilor de drone ai forțelor de ocupație rusești în zona satului Plavni, districtul Vasilivka.

Conform coordonatelor obținute de cercetași, o bombă aeriană ghidată a zburat cu succes spre Zakobzony, pentru a-i distruge pe ucigașii ruși.

În momentul atacului, poziția era ocupată de locotenentul moscovit Vasily Marzoev, comandant de pluton al Regimentului 108 Parașutiști din cadrul Diviziei 7 Asalt Aerian a armatei de ocupație ruse", se arată în comunicatul GUR.

Videoclipul de mai jos prezintă imaginile distrugerii lui Vasily și a altor invadatori ruși de către KAB.

"Lichidatul Vasily este fiul generalului-locotenent Arkady Marzoev, comandantul Armatei 18 Interarme din Districtul Militar de Sud al Forțelor Armate ale Federației Ruse, care este implicat în comiterea de crime de război împotriva civililor ucraineni din Herson.

Lupta armată continuă!

Slavă Ucrainei!", se mai arată în comunicat.

Atacul reușit și uciderea fiului generalului acuzat de crime de război "este o dovadă clară că războiul pornit de Moscova se întoarce împotriva celor care l-au declanșat", au comentat analiștii din Ucraina.

