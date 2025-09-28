Ucraina anunță înființarea Forțelor de apărare aeriană fără pilot, o nouă structură în armată VIDEO

28 Septembrie 2025
Ucraina anunță înființarea Forțelor de apărare aeriană fără pilot, o nouă structură în armată VIDEO
Ucraina își diversifică strategiile de apărare aeriană, dezvoltând noi metode de combatere a atacurilor inamice, a anunțat comandantul-șef al Forțelor Armate, Oleksandr Sîrski, într-o conferință de presă citată de agenția RBC-Ucraina. Pe lângă extinderea rețelei de sisteme antiaeriene clasice, Kievul pregătește o structură militară cu totul nouă.

„Suntem deja în procesul de creare a unei noi ramuri a forțelor armate în cadrul Forțelor Aeriene – sisteme de apărare aeriană fără pilot”, a declarat Sîrski.

Potrivit acestuia, noua unitate va utiliza drone interceptoare, construite atât pe teritoriul ucrainean, cât și în străinătate, capabile să neutralizeze dronele Shahed cu o rată de succes de peste 70%. În prezent, sunt înființate și extinse formațiuni dotate cu aceste aparate, iar un comandament special se va ocupa exclusiv de coordonarea lor.

Această structură se adaugă Forțelor Sistemelor fără pilot, responsabile de misiuni ofensive pe teritoriul rus, dar, spre deosebire de acestea, noua ramură se va afla sub comanda Forțelor Aeriene și va avea ca obiectiv exclusiv apărarea cerului ucrainean cu drone interceptoare. În paralel, Kievul crește numărul stațiilor radar, îmbunătățește acoperirea rețelei și pregătește personal specializat pentru operarea noilor echipamente.

În același timp, Sîrski a subliniat că Ucraina dezvoltă și alte direcții de apărare. Printre acestea se numără consolidarea flotei de elicoptere de luptă, care s-au dovedit extrem de eficiente în distrugerea dronelor inamice. În funcție de condițiile meteo, aceste aeronave reușesc să doboare până la 40% din dronele care intră în zonele lor de acțiune. Pentru a-și spori performanța, elicopterele urmează să fie echipate cu sisteme speciale de observare, inclusiv camere de termoviziune și senzori infraroșu, care să le permită operarea atât ziua, cât și noaptea.

Kievul analizează, de asemenea, posibilitatea achiziționării de avioane ușoare dotate cu mitraliere, considerate eficiente împotriva dronelor Shahed. Totodată, armata ucraineană continuă să extindă mijloacele de război electronic, menite să asigure o protecție mult mai amplă a obiectivelor strategice.

„Sarcina noastră este să asigurăm o acoperire de trei-patru ori mai mare a obiectivelor (cu mijloace de război electronic). Folosim tot ce este disponibil pentru a ne extinde câmpul radar și integrăm totul într-un singur sistem”, a explicat Sîrski.

Acesta a precizat că în prezent sunt puse la punct sisteme automatizate de control, pentru ca interceptarea dronelor să se facă încă din prima linie, imediat după ce acestea trec de front.

