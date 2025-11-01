Ucraina a adus forţe speciale în Pokrovsk, oraşul aflat sub asediul ruşilor. „Continuăm să distrugem ocupantul” VIDEO

Autor: Maria Mora
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 07:32
Ucraina a adus forţe speciale în Pokrovsk, oraşul aflat sub asediul ruşilor. „Continuăm să distrugem ocupantul" VIDEO
Soldați ucraineni FOTO X/Volodimir Zelenski

Ucraina a trimis forţe speciale pentru a lupta în zonele disputate din oraşul Pokrovsk, din estul ţării, la începutul acestei săptămâni, chiar în momentul în care Rusia a declarat că a înconjurat forţele ucrainene din zonă, au declarat vineri două surse militare ucrainene citate de Reuters.

Operaţiunea arată cum Ucraina luptă pentru a stabiliza situaţia în acest oraş important din punct de vedere strategic, după ce zeci de soldaţi ruşi au intrat în perimetrul său în această lună. Capturarea de către Rusia a oraşului Pokrovsk, un important nod rutier şi feroviar, ar putea permite avansarea în regiunea Doneţk din est, pe care Rusia intenţionează să o ocupe în totalitate. Armata Moscovei avansează încet spre Pokrovsk de peste un an.

Forţele speciale ucrainene au ajuns cu câteva zile în urmă fiind aduse cu un elicopter Black Hawk. Operaţiunea a fost complicată de activitatea dronelor ruseşti, a declarat o sursă din cadrul Corpului 7 de Intervenţie Rapidă.

Șeful Serviciului Secret a supravegheat personal operațiunea

Operaţiunea a fost supravegheată de şeful serviciului secret militar Kirilo Budanov, iar trupele s-au îndreptat către zone ale oraşului revendicate de Rusia şi considerate de Moscova ca fiind vitale pentru liniile de aprovizionare ucrainene, a declarat cealaltă sursă.

Cel puţin 10 militari au fost văzuţi coborând dintr-un elicopter într-un câmp, într-un videoclip vizionat de Reuters. Agenţia de ştiri nu a putut confirma în mod independent locaţia sau data la care a fost filmat videoclipul.

Cel puţin 200 de soldaţi ruşi au străpuns apărarea oraşului şi au ajuns în interior, a declarat armata ucraineană.

Şeful armatei Kievului a recunoscut joi că situaţia este „dificilă”, spunând că liniile de aprovizionare şi apărarea din zonă trebuiau consolidate.

DeepState, un proiect ucrainean de cartografiere open-source, estimează că cel puţin jumătate din oraş se află într-o zonă disputată, care nu este controlată în totalitate de niciuna dintre părţi.

Preşedintele Volodimir Zelenski s-a referit direct la bătălia de la Pokrovsk în discursul său de seară adresat ucrainienilor. „Continuăm să distrugem ocupantul. Cel mai important lucru este să oprim atacurile ruseşti oriunde este posibil”, a spus Zelenski.

