„Ucraina ar trebui să ia în considerare Planul B”. Un fost ambasador american despre securitatea fragilă a Kievului

O serie de întâlniri diplomatice cu miză mare din ultimele două săptămâni, inclusiv două summituri majore, nu au contribuit prea mult la liniștea Kievului în ceea ce privește securitatea sa pe termen lung. Potrivit unui fost ambasador al SUA în Ucraina, prăpastia dintre ceea ce este pregătit să ofere președintele american Donald Trump și ceea ce Ucraina are nevoie disperat a devenit periculos de evidentă.

Într-un interviu acordat marți publicației Kyiv Post, Steven Pifer, un diplomat american veteran cu o vastă istorie în regiune, a oferit o evaluare usturătoare a evenimentelor recente. El a spus că eforturile diplomatice recente au fost un amestec de eșec și succes limitat, subliniind lipsa persistentă a unui plan clar pentru securitatea pe termen lung a Ucrainei.

Pifer, care a fost ambasadorul SUA în Ucraina între 1998 și 2000, nu și-a înfrânat cuvintele cu privire la recenta călătorie a președintelui Trump în Alaska pentru a se întâlni cu Putin.

„Am crezut că în Alaska se va întâmpla un dezastru pentru că președintele Trump s-a dus acolo spunând că va cere un armistițiu sau va impune consecințe severe lui Putin. Și Putin a respins, se pare, armistițiul. Nu au existat consecințe și au vorbit despre această așa-zisă înțelegere,” a spus el.

Această „înțelegere”, a dezvăluit Pifer, a fost un eșec pentru Ucraina. Se pare că a depins de cererea Rusiei ca Ucraina să cedeze regiunea Donețk pur și simplu pentru a începe o negociere, o condiție care ar fi cedat chiar „liniile defensive care au oprit avansul rusesc în Donbas timp de trei ani.”

Surse au declarat că SUA și-ar fi putut retrage oferta dacă Europa nu părea să își respecte angajamentele de a proteja o posibilă înțelegere cu Ucraina.

El a concluzionat: „Am crezut că a mers prost în direcția greșită.”

O corecție de curs la Washington

Prin contrast, summitul de la Casa Albă din 18 august cu președintele Zelenski și liderii europeni a fost un pas în direcția corectă. Pifer a remarcat că, din moment ce „nimeni nu vorbea despre înțelegerea din Alaska, aceasta părea să fi fost cumva abandonată, ceea ce era bine.”

În schimb, accentul s-a pus pe un obiectiv mai critic și mai realist: „o conversație privind garanțiile de securitate, despre care cred că a fost importantă.”

Această conversație, a explicat Pifer, indică un potențial pachet în trei părți de garanții de securitate pentru Ucraina.

Primul element este fluxul continuu de arme occidentale pentru a construi o armată ucraineană formidabilă.

„Occidentul furnizează Ucrainei o mulțime de arme și, practic, ajută Ucraina să construiască și să mențină o armată modernă pe care rușii nu ar dori să o înfrunte,” a spus el.

Scopul este de a crea o forță care ar fi atât de costisitoare pentru Rusia să o confrunte „în ceea ce privește viețile, echipamentele, pierderile și banii ruși” încât ar acționa ca un factor de descurajare puternic.

Coaliția celor dispuși și chestiunea NATO

A doua piesă este „coaliția celor dispuși”, o forță militară propusă de Marea Britanie și Franța pentru a fi desfășurată în Ucraina după o înțelegere de pace.

Pifer a subliniat că, deși aceasta este o idee promițătoare, eficacitatea sa depinde de participarea americană. „Ambele părți ale apărării britanice au spus că ar dori să aibă un sprijin american,” a spus el.

Aceasta înseamnă două lucruri: active cruciale ale SUA, cum ar fi serviciile de informații și supraveghere, și un angajament politic de a „se implica dacă acea forță ar fi atacată,” poate prin „folosirea puterii aeriene, despre care vorbea Trump săptămâna trecută.”

Întrebarea centrală, a remarcat Pifer, este „ce fel de angajament de sprijin are din partea Statelor Unite? Și încă nu știm asta.”

Al treilea element, apartenența la NATO, este locul unde echilibratul diplomatic devine cel mai precar. Pifer a recunoscut că Trump „exclude această posibilitate,” o poziție împărtășită în liniște de alte state membre precaute în privința unui război direct cu Rusia.

Cu toate acestea, Pifer susține că aceasta este doar poziția lui Trump, nu a alianței. El a făcut referire la poziția oficială NATO conform căreia „Ucraina va fi în NATO, iar Ucraina se află pe o cale, ghilimele, ireversibilă către aderarea la NATO.”

Pifer a spus că, deși Trump poate bloca acum, „Trump nu poate inversa această politică, deoarece NATO operează prin consens. Și aș înțelege că există o serie de membri NATO care rămân dedicați ideii că Ucraina va fi în NATO. Deci, s-ar putea să nu fie posibil acum, dar acea ușă rămâne deschisă.”

Pârghie militară, nu economică

Dincolo de manevrele militare și diplomatice, Pifer consideră că adevărata pârghie asupra Rusiei nu constă în sancțiunile economice, ci în asigurarea capacității Ucrainei de a purta un război lung.

El a fost profund sceptic față de amenințările lui Trump cu un „război economic,” menționând că președintele SUA a amenințat „cu consecințe de patru sau cinci ori până acum și a dat termene limită, iar rușii au ratat termenele limită, iar Trump nu a făcut nimic.”

Pifer a respins impactul tarifelor, argumentând că presiunea reală ar veni din confiscarea activelor înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei în valoare de 300 de miliarde de dolari și utilizarea fondurilor pentru a ajuta Ucraina să cumpere arme „de ani de zile.” El a subliniat: „Nu cred că Vladimir Putin își schimbă cursul până când Putin nu va crede că nu își poate atinge obiectivele pe câmpul de luptă.”

„Planul B” pentru Ucraina

Ultimul sfat al lui Pifer către președintele Zelenski a fost o reamintire dură a naturii fragile a sprijinului SUA.

„Zelenski are o persoană foarte volatilă care lucrează la Casa Albă,” a observat el. Deși președintele ucrainean trebuie să continue să cultive această relație, trebuie să se gândească și la „care este planul B.”

Acest plan, consideră Pifer, este Europa: „Europenii m-au impresionat și m-au surprins,” a spus el.

„Mi-aș dori ca domnul Trump să înțeleagă că ceea ce se întâmplă în Ucraina va avea impact asupra securității americane, dar se pare că nu face asta,” a spus el.

Pifer a concluzionat că, având în vedere ultimele șapte luni de „schimbări de situație” ale lui Trump, Ucraina trebuie să se pregătească pentru un viitor în care Europa, nu SUA, este cea care îi servește drept principal partener de securitate.

