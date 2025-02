Un fost colonel din Serviciile Secrete divulgă tactica lui Putin: Vrea să-l păcălească pe Trump cu o momeală

Războiul din Ucraina se află în topul agendei președintelui american, care trebuie să rezolve ”puzzle”-ul încurcat de atâtea provocări. Un fost colonel din Serviciile Secrete ale SUA, Jonathan Sweet divulgă tactica lui Putin, care vrea să-l păcălească pe Trump cu o momeală. Liderul de la Kremlin folosește o ”acoperire elaborată, o încercare de a convinge pe cineva că ceva este adevărat, când de fapt nu este”.

În plus, Putin apelează și la tehnica „lingușirii intense” a lui Trump, ambele utilizate în încercarea sa de a obține favoruri de la președintele american, potrivit unei analize întocmite de Jonathan Sweet și Mark Toth, expert în probleme de securitate națională, în The Hill.

Putin nu dorește o încetare a focului sau un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Dar știe că o încetare temporară a focului este un mijloc de a ajunge la sfârșitul Ucrainei - și că Trump și NATO încearcă să pună capăt războiului mai devreme decât mai târziu.

Lt. gen. în retragere din armata SUA Keith Kellogg, trimisul special al lui Trump pentru Ucraina și Rusia, și secretarul de stat Marco Rubio au semnalat public că poziția oficială a SUA este de a „pune capăt războiului”. Trump însuși a declarat în repetate rânduri că atât el, cât și președintele ucrainean Volodimir Zelenski sunt pregătiți să negocieze un acord. Cu toate acestea, Putin simte ”sânge în apă” atât la Washington, cât și la Kiev.

Departe de a-l forța pe președintele rus să se așeze la masa negocierilor, Occidentul îi oferă, probabil fără să vrea, lui Putin pârghii de negociere - iar acesta profită de ocazie într-un efort de a-și recupera campania șubredă din Ucraina.

Putin crede probabil că Trump îi oferă o mână potențial câștigătoare. Amețit de această perspectivă, Kremlinul a părut că l-a îndrumat pe Vladimir Solovyov, gazda popularului jurnal de știri de seară al televiziunii controlate de stat Russia-1, să facă aluzie la viitoarea manevră a lui Putin.

Moscova va cumpăra Ucraina în schimbul celor 300 de miliarde de euro din fondurile rusești sechestrate de Uniunea Europeană - cu condiția, desigur, ca Trump „să ne dea totul până în Transnistria”, provincia separatistă din Moldova care se învecinează cu granița de sud-vest a Ucrainei.

Solovyov s-a bucurat de ideea că această schemă ar oferi Rusiei controlul deplin asupra Mării Negre. Dar ce s-ar întâmpla cu poporul ucrainean? Solovyov a sugerat mutarea lor „în Polonia, Ungaria, România, orice”. Acest lucru este cunoscut drept un genocid prin negociere.

Apoi a venit cu cea mai tare lovitură sub ”acoperire”. Solovyov le-a sugerat invitaților săi că SUA ar trebui să se retragă din NATO și „să restabilească o alianță militară cu rușii, precum cea pe care am avut-o în timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei”, cunoscut sub numele de Al Doilea Război Mondial.

Există o singură problemă cu toate acestea. Putin ne-a spus deja care este adevăratul său obiectiv final în Ucraina - și în Europa. Așa cum am avertizat săptămâna trecută, președintele rus și-a exprimat „poziția duplicitară foarte clar”. După cum a remarcat Institutul pentru Studiul Războiului, Putin a anunțat că „este dispus să negocieze cu Statele Unite despre războiul din Ucraina, dar ... își menține cererile de capitulare completă a Ucrainei”.

Trump și NATO nu trebuie să fie păcăliți de Putin

Putin nu încearcă doar să îl îngroape pe Trump înainte de negocieri. El încearcă, de asemenea, să îl înghețe pe Zelenski de la participare. Marți, Putin a declarat că Rusia ar putea purta discuții de pace cu Ucraina, dar a exclus să vorbească direct cu Zelenski, deoarece îl consideră pe președintele ucrainean un lider „nelegitim”.

Zelenski a răspuns că Putin „se teme de negocieri și folosește trucuri cinice” pentru a „prelungi conflictul de aproape trei ani”. Cu alte cuvinte, Putin folosește perspectiva negocierilor doar pentru a câștiga timp. Casa Albă ar trebui să țină cont de spusele lui Zelenski. Acesta a mai fost martor la artificiile lui Putin - și niciunul nu a fost mai evident decât atunci când ministrul rus de externe Serghei Lavrov a susținut în ianuarie 2022 că Rusia nu caută un pretext pentru a invada Ucraina.

Putin încă mai crede că poate câștiga. Are nevoie doar ca SUA și NATO să nu mai furnizeze arme și muniții Ucrainei și a declarat că luptele se vor încheia „într-o lună și jumătate sau două”.

Acesta este motivul pentru care Putin vrea să negocieze direct cu Trump. El crede că poate discuta cu Trump și, pentru a face acest lucru, trebuie să facă apel la ego-ul lui Trump. El a încercat să facă exact acest lucru vinerea trecută, când a declarat reporterilor că, dacă Trump ar fi fost președinte - „dacă victoria sa nu ar fi fost furată în 2020 - atunci poate că nu ar fi existat criza din Ucraina care a apărut în 2022”.

Generalul chinez Sun Tzu a scris odată: „Dacă îți cunoști inamicul și te cunoști pe tine însuți, nu trebuie să te temi de rezultatul a o sută de bătălii. Dacă te cunoști pe tine însuți, dar nu și pe inamic, pentru fiecare victorie obținută vei suferi și o înfrângere. Dacă nu cunoști nici inamicul, nici pe tine însuți, vei sucomba în fiecare bătălie”.

Pentru a face o treabă bună cu ”acoperirea”, trebuie să îți cunoști inamicul - iar Putin cel puțin crede că îl cunoaște pe Trump. El a văzut comentariul lui Trump de săptămâna trecută ca pe o deschidere: „Să terminăm cu acest război, care nu ar fi început niciodată dacă aș fi fost președinte! Putem să o facem pe calea ușoară sau pe calea grea - iar calea ușoară este întotdeauna mai bună”.

Dar nu există o cale ușoară cu Putin - doar calea lui. Comentariile și acțiunile sale sugerează că nu are nicio intenție de a negocia altceva decât capitularea completă a Ucrainei conform calendarului său. Nici Trump, nici NATO nu-și pot permite să se lase păcăliți de Putin, care nu face decât să creeze condițiile pentru actul său final.

