James Stavridis, fost comandant suprem al NATO în Europa, a declarat că armata lui Vladimir Putin a dat dovadă de o ”incompetență uimitoare” în războiul din Ucraina.

Potrivit acestuia, pierderile înregistrate de armata rusă sunt fără precedent în istoria modernă.

”În istoria modernă nu există nicio situaţie comparabilă în ceea ce priveşte moartea generalilor. Am văzut de partea rusă, într-o perioadă de două luni, cel puţin o duzină, dacă nu mai mulţi, de generali ruşi ucişi”, a spus Stavridis într-un interviu difuzat duminică de postul de radio american WABC 770 AM, citat de The Hill.

Acesta a precizat, comparativ, că în războaiele SUA din Afganistan şi Irak nu a murit în luptă niciun general.

Pe lângă numărul mare al generalilor ruși uciși, fostul comandant suprem al NATO în Europa a vorbit și despre incapacitatea armatei ruse de a organiza logistica, ”planul de luptă prost” şi ”pierderea navei lor amiral pe mare”.

”A fost o performanţă proastă a ruşilor până acum”, a adăugat acesta, potrivit Adevărul.

