Un fost secretar de stat dezvăluie slăbiciunea ”bătăușului” Putin: Pierderea bijuteriei coroanei imperiului rus îl va doborî

Sir Ben Wallace susține că Putin ar fi distrus dacă ar pierde Crimeea FOTO: GovUK

Putin, fără îndoială încurajat de retorica goală și în continuă schimbare a lui Trump, vrea să avertizeze Occidentul să se retragă pentru a putea termina treaba pe care a început-o în Ucraina, susține fostul secretar de stat britanic al Apărării, Sir Ben Wallace. El dezvăluie slăbiciunea ”bătăușului” Putin: pierderea Crimeii, bijuteria coroanei imperiului rus, îl va doborî.

Atâta timp cât Crimeea este în siguranță, atunci Putin este în siguranță. Își poate menține ”mașina de tocat carne” lucrând pe linia frontului, de la Lugansk la Herson. Așadar, trebuie să punem Crimeea în pericol, consideră fostul ofițer britanic, potrivit The Telegraph.

Distrugerea Podului Kerci ar însemna că proviziile rusești pentru Crimeea ar trebui să călătorească pe un traseu mult mai periculos, mai aproape de linia frontului războiului.

În ultimele șase luni au apărut semne clare ale unei schimbări deliberate de politică din partea Kremlinului. Putin, fără îndoială încurajat de retorica goală și în continuă schimbare a lui Trump, vrea să avertizeze Occidentul să se retragă pentru a putea termina treaba pe care a început-o în Ucraina. Acesta este un semn al lucrurilor care vor veni și este ceea ce se întâmplă atunci când președintele Federației Ruse crede că nu are nimic de pierdut.

Rusia simte o atitudine inertă a Vestului. Și pentru un bătăuș precum Putin, acest lucru îi susține opinia că Occidentul nu este cu adevărat serios și că va dispărea în cele din urmă.

Din fericire, Ministerul de Externe al Regatului Unit nu este singurul jucător în acest scenariu. Ministrul Afacerilor Externe al Poloniei, Radek Sikorski, s-a dus recent la ONU și a clarificat complet poziția poloneză.

„Dacă o altă rachetă sau aeronavă intră în spațiul nostru aerian fără permisiune, deliberat sau din greșeală, ea este doborâtă, iar epava cade pe teritoriul NATO, vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”, a spus el. „Ați fost avertizați.”

Sikorski înțelege arta descurajării. Nu doar mesajul conta, ci, prin transmiterea lui la ONU, în fața națiunilor lumii, el împiedica încercările Rusiei de a se comporta ca victima (ceea ce Putin adoră să facă), în cazul în care Polonia își apără în mod legitim spațiul aerian. Ministrul polonez a fost concis, clar și hotărât.

Cât timp Crimeea este în siguranță, Putin e liniștit

A venit momentul să-i transmită lui Putin că are într-adevăr ceva de pierdut. Problema a fost că, de la început până la sfârșit, Occidentul nu a reușit să-l înțeleagă cum trebuie. Putin este un mic bătăuș trist care trăiește într-o lume a fanteziei și a romantismului țarist.

Dacă îl înțelegeți pe Putin ca om, veți găsi soluția la acest război, apreciază Sir Ben Wallace. Dacă vă faceți timp să citiți unul dintre discursurile și eseurile pline de erori ale lui Putin, veți putea înțelege ce îl motivează. Este clar că egoul și fanteziile lui Putin au adus Rusia acolo unde este acum.

În centrul convingerilor dictatorului se află o obsesie pentru Crimeea, bijuteria lui Putin din coroana imperială rusă de mult pierdută. După cum a spus el în 2014: „Crimeea, vechiul Korsun sau Hersones și Sevastopolul au o importanță civilizațională neprețuită și chiar sacră pentru Rusia, la fel ca Muntele Templului din Ierusalim pentru adepții islamului și iudaismului... așa o vom considera întotdeauna.”

Atâta timp cât Crimeea este în siguranță, atunci Putin este în siguranță. Își poate menține ”mașina de tocat carne” lucrând pe linia frontului, de la Lugansk la Herson. Așadar, trebuie să punem Crimeea în pericol.

Ucraina ar trebui să se concentreze, aproape în întregime, pe a face Crimeea nelocuibilă și neviabilă din punct de vedere rusesc. Ucraina nu trebuie să invadeze peninsula, dar ar trebui să o sufoce până la moarte. Marina rusă a fost deja alungată din Sevastopol. Rezervele de apă și energie ale Crimeei trebuie distruse. Podurile de la Kerci trebuie în sfârșit dărâmate, astfel încât proviziile să treacă de focul ucrainean de-a lungul podului terestru de la nord de Azov. Ucraina trebuie să bombardeze zilnic Crimeea cu drone.

Crimeea trebuie să fie în centrul atenției. Dacă este necesar, riscurile ar trebui asumate în altă parte. Noi, cei din Marea Britanie, ar trebui să ajutăm la aprovizionarea cu drone - atât maritime, cât și aeriene. Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că racheta Taurus, care ar putea sparge poduri, ar trebui trimisă Ucrainei, când el era în opoziție.

Sunt sigur că toate acestea sunt mai ușor de spus decât de făcut, dar un asediu al Crimeii îl va pune pe Putin în fața unei dileme strategice. În cele din urmă, l-ar putea face să realizeze că pacea este în interesul său, precum și în al nostru.

