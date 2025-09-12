Fost șef din cadrul NATO, despre situația dronelor rusești din Polonia: „Trebuie să trecem la o apărare aeriană agresivă”

Autor: Maria Mora
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 07:38
514 citiri
Fost șef din cadrul NATO, despre situația dronelor rusești din Polonia: „Trebuie să trecem la o apărare aeriană agresivă”
Rusia testează reacția NATO FOTO Facebook/NATO

Rusia a constatat, odată cu intrarea dronelor sale în Polonia, că NATO nu mai poate descuraja eficient politica Moscovei, susține expertul în relații internaționale și securitate Claudiu Degeratu. Faptul că NATO tocmai a eșuat în acest sens nu poate decât să provoace îngrijorare, mai spune acesta.

„Este tot mai clar că episodul dronelor rusești interceptate în Polonia reprezintă o diferență mare față de ce am avut până acum, în sensul în care și numeric, și ca profil de penetrare în teritoriu aliat, suntem într-o altă situație. Mai multe drone, cu adâncimi mai mari și cu acțiuni militare din partea Poloniei care demonstrează clar că e o altă situație”, spune Claudiu Degeratu, fost director general pentru politica și planificarea apărării, responsabil cu politicile NATO și UE și Șef al Secției de Apărare din cadrul Delegației Permanente a României la Sediul NATO din Bruxelles.

Degeratu susține că Rusia încearcă să testeze Alianța, iar bilanțul evenimentelor produse joi, 11 septembrie, nu este unul pozitiv.

„Se vede foarte clar că NATO nu vrea să escaladeze, este și normal să se întâmple așa, dar nici nu are alte opțiuni. Partea proastă este că NATO nu mai are capacitatea să descurajeze Federația Rusă. Adică, eu am văzut ce au comentat la noi majoritatea, s-a rămas în stadiul că Rusia testează alianța, dar în cazul acesta nu mai e vorba de teste. Și, în al doilea rând, alianța nu are capacitatea să descurajeze Federația Rusă. Pentru că Federația Rusă amplifică aceste acțiuni. Deci am trecut de mult de faza de teste și de faza cu descurajare. Deci nu e niciun bilanț pozitiv la ce s-a întâmplat ieri”, adaugă el într-o analiză pentru Adevărul.

Claudiu Degeratu explică și motivele pentru care Donald Tusk și-a schimbat ulterior declarațiile, după ce inițial afirmase că Polonia ar fi aproape de un război.

„Da, domnul Tusk și-a schimbat poziția pentru că nu are sprijinul total al aliaților și, bineînțeles, rămâne singur în situația asta. În afară de solidarizarea politică, nu se întâmplă nimic din punct de vedere militar care să dea mai multă încredere Poloniei că ar putea să existe măsuri mai clare din partea Alianței pentru a descuraja Federația Rusă”, adaugă Degeratu.

Având în vedere că descurajarea despre care s-a vorbit atât de mult nu funcționează așa cum ar trebui în cazul Federației Ruse, aliații mai au câteva soluții, crede Claudiu Degeratu.

„Este tot mai clar, descurajarea nu merge așa cum ar trebui și probabil că trebuie să trecem la o apărare aeriană agresivă în sensul, repet, defensiv. Adică mai multe patrule de avioane pentru poliție aeriană, extinderea misiunii NATO de patrulare aeriană, mai multe interceptări de genul acesta. Este simplu de văzut că nu funcționează nici comunicarea asta belicoasă în care le tot spunem rușilor că vom da un răspuns ferm, dar, de fapt, apoi totul se reduce la a prezenta efectele căderii unor drone și cam atât”, consideră expertul.

Fostul șef din cadrul NATO nu vede existența unui risc privind război convențional, dar consideră că situația nu este deloc cea mai bună. Federația Rusă își urmează netulburată planurile și atacă hibrid statele NATO. Și România este direct vizată.

„În acest moment nu văd sub nicio formă riscul unui război convențional. Nu, nu va fi război. În schimb, Federația Rusă va avansa pe această zonă de război hibrid și pe confruntare, cum se numește ea, subconvențională. Adică sub limita războiului cu măsuri de acest tip. Drone, sabotaje, acțiuni de propagandă agresivă, diferite tipuri de campanii în Polonia, Țările Baltice, România și Moldova. Asta îi convine Rusiei, îi convine să intre într-o fază activă a războiului hibrid. Nu văd însă riscul unui război. Odată că NATO nu e pregătit pentru așa ceva, iar Federația Rusă a perfecționat destul de mult acest tip de război hibrid și îi convine să desfășoare un joc pe termen lung de acest tip”, punctează Claudiu Degeratu.

Expertul susține că vestea bună este că nici NATO și nici Federația Rusă nu caută o confruntare directă convențională și se străduiesc să o evite.

„Jumătatea plină a paharului este că nu va fi război cu Rusia. Cea goală, pentru că și asta există, este că intrăm într-o fază activă a conflictului subconvențional, iar acest lucru ne prinde nepregătiți”, adaugă el.

Pe viitor, NATO și Federația Rusă vor continua să se confrunte, dar într-un alt tip de Război Rece, explică Claudiu Degeratu.

„Ne putem aștepta să avem un al doilea război rece, dar nu în forma în care o știm noi. Cred că cel mai corect este să spunem că va exista o falie între Federația Rusă și Alianța Nord-Atlantică, dar, după cum vedeți, nu discutăm de bipolaritate. Războiul Rece s-a dezvoltat într-un context de sistem bipolar. În schimb, noi acum intrăm într-un fel de tranziție spre un sistem multipolar și, deci, nu e propriu-zis un război rece, probabil că o să-i spunem altfel”, încheie expertul.

Rusia încalcă spațiul NATO
Consiliul de Securitate ONU, reuniune pe tema dronelor rusești ajunse în Polonia. Varșovia acuză ”o încercare de a slăbi sprijinul acordat Ucrainei”
07:41 - Consiliul de Securitate ONU, reuniune pe tema dronelor rusești ajunse în Polonia. Varșovia acuză ”o încercare de a slăbi sprijinul acordat Ucrainei”
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) se reunește vineri, 12 septembrie, pentru a discuta incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Președintele...
Fost șef din cadrul NATO, despre situația dronelor rusești din Polonia: „Trebuie să trecem la o apărare aeriană agresivă”
07:38 - Fost șef din cadrul NATO, despre situația dronelor rusești din Polonia: „Trebuie să trecem la o apărare aeriană agresivă”
Rusia a constatat, odată cu intrarea dronelor sale în Polonia, că NATO nu mai poate descuraja eficient politica Moscovei, susține expertul în relații internaționale și securitate Claudiu...
NATO își întărește apărarea după ce drone rusești au fost doborâte deasupra Poloniei. Ce state sunt în alertă
07:22 - NATO își întărește apărarea după ce drone rusești au fost doborâte deasupra Poloniei. Ce state sunt în alertă
Mai mulţi membri NATO trimit trupe, artilerie şi sisteme de apărare aeriană pentru a securiza flancul estic, după ceea ce Polonia a numit o incursiune fără precedent a dronelor ruseşti în...
Trump crede că dronele rusești ajunse în Polonia ”ar putea fi o eroare”, după ce liderii europeni au condamnat gestul ”intenționat”
07:13 - Trump crede că dronele rusești ajunse în Polonia ”ar putea fi o eroare”, după ce liderii europeni au condamnat gestul ”intenționat”
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că cele cel puțin „19 încălcări” ale spațiului aerian polonez de drone rusești ar putea fi o „eroare”, nu un gest „intenționat” al...
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE în scandalul dronelor care au violat spațiul aerian al Poloniei
Ieri, 23:28 - Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE în scandalul dronelor care au violat spațiul aerian al Poloniei
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României l-a convocat joi, 11 septembrie, pe ambasadorul Federației Ruse la București pentru a i se comunica poziția de condamnare fermă a violării...
Avioane de vânătoare Rafale, trimise de Macron să apere cerul Poloniei. "Nu vom ceda intimidării tot mai mari din partea Rusiei"
Ieri, 21:52 - Avioane de vânătoare Rafale, trimise de Macron să apere cerul Poloniei. "Nu vom ceda intimidării tot mai mari din partea Rusiei"
Franța va „mobiliza” trei avioane Rafale „pentru a contribui la protejarea spațiului aerian polonez”, a anunțat pe X, joi seara, 11 septembrie, președintele francez Emmanuel Macron,...
Polonia îi denunță pe idioții utili care folosesc atacuri cu drone rusești pentru a semăna discordie
Ieri, 21:45 - Polonia îi denunță pe idioții utili care folosesc atacuri cu drone rusești pentru a semăna discordie
În Polonia, spiritele se încing nu doar din cauza dronelor rusești care au încălcat spațiul aerian, ci și din cauza celor care, în plină criză de securitate, preferă să speculeze...
Bulgarii cred că țara lor este în pericol mai mare decât Polonia. "Trebuie să încetăm să mai credem că Putin este prietenul nostru"
Ieri, 19:38 - Bulgarii cred că țara lor este în pericol mai mare decât Polonia. "Trebuie să încetăm să mai credem că Putin este prietenul nostru"
Ivailo Mirchev, copreședintele partidului centrist liberal pro-european „Da, Bulgaria”, a avertizat că țara sa se confruntă cu un risc mai mare decât Polonia, deoarece dronele rusești pot...
Mașina premierului Donald Tusk a fost furată chiar în ziua incursiunii dronelor rusești pe teritoriul Poloniei. Unde a fost găsit autoturismul
Ieri, 18:01 - Mașina premierului Donald Tusk a fost furată chiar în ziua incursiunii dronelor rusești pe teritoriul Poloniei. Unde a fost găsit autoturismul
Mașina familiei premierului polonez Donald Tusk a fost furată miercuri, 10 septembrie, din fața casei sale din nordul Poloniei. Furtul a avut loc în ciuda supravegherii permanente de către...
Dronele ruse care au violat spațiul aerian al Poloniei vizau un hub logistic. Bundeswehr-ul le-a urmărit pe radar și a partajat datele cu NATO
Ieri, 17:08 - Dronele ruse care au violat spațiul aerian al Poloniei vizau un hub logistic. Bundeswehr-ul le-a urmărit pe radar și a partajat datele cu NATO
Reprezentanții alianței nord-atlantice (NATO) presupun că mai multe dintre presupusele drone ruse care au violat spațiul aerian polonez miercuri dimineață devreme, 10 septembrie, au vizat un...
Polonia cere mai multă apărare aeriană după atacul cu drone rusești. Țările baltice au trimis o scrisoare către Trump. Ce îi solicită
Ieri, 12:38 - Polonia cere mai multă apărare aeriană după atacul cu drone rusești. Țările baltice au trimis o scrisoare către Trump. Ce îi solicită
Polonia a solicitat aliaţilor sisteme suplimentare de apărare aeriană şi tehnologie anti-drone pentru a-şi proteja mai bine teritoriul de incursiunile ruseşti, scrie Bloomberg citând surse...
O chestiune de timp până când o dronă "va ateriza asupra unui supermarket din Estonia sau România sau asupra unei clădiri rezidențiale", avertizează un fost oficial NATO
Ieri, 12:28 - O chestiune de timp până când o dronă "va ateriza asupra unui supermarket din Estonia sau România sau asupra unei clădiri rezidențiale", avertizează un fost oficial NATO
Tensiunile la granițele NATO cresc după ce mai multe drone rusești au fost doborâte în Polonia, într-un context în care Rusia lansează zilnic sute de drone și rachete asupra Ucrainei. Dr....
Fostul comandant al trupelor americane din Europa avertizează că atacul din Polonia a fost un test pe care NATO l-a căzut. Ce spune despre România
Ieri, 09:23 - Fostul comandant al trupelor americane din Europa avertizează că atacul din Polonia a fost un test pe care NATO l-a căzut. Ce spune despre România
Fostul comandant al trupelor americane din Europa, generalul Ben Hodges, avertizează că pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei a fost un test pe care NATO nu l-a trecut,...
Una dintre dronele rusești s-a prăbușit peste casa unui pensionar polonez care se uita la televizor chiar la știri despre incidente similare
Ieri, 09:10 - Una dintre dronele rusești s-a prăbușit peste casa unui pensionar polonez care se uita la televizor chiar la știri despre incidente similare
Un pensionar polonez a trăit miercuri momente desprinse parcă dintr-un film, după ce o dronă rusească s-a prăbușit chiar peste casa lui, în timp ce urmărea la televizor știrile despre...
Zelenski deplânge lipsa de acțiune a Occidentului după ce dronele ruseşti au invadat spațiul Poloniei. "Au fost mai mult decât suficiente declarații, dar atât"
10.09.2025 23:06 - Zelenski deplânge lipsa de acțiune a Occidentului după ce dronele ruseşti au invadat spațiul Poloniei. "Au fost mai mult decât suficiente declarații, dar atât"
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a deplâns miercuri, 10 septembrie, "lipsa de acțiune" a liderilor occidentali în urma interceptării de către Polonia a unor presupuse drone rusești...
Nicușor Dan crede în răspunsul rapid al NATO în cazul în care România ar păți ca Polonia. "Nu e niciun motiv de îngrijorare"
10.09.2025 21:56 - Nicușor Dan crede în răspunsul rapid al NATO în cazul în care România ar păți ca Polonia. "Nu e niciun motiv de îngrijorare"
Președintele Nicușor Dan a vorbit miercuri seară, 10 septembrie, despre legea care permite doborârea dronelor care intră în spațiul aerian românesc, șeful statului explicând că faptul...
George Simion aruncă vina pe Kiev pentru dronele rusești care au invadat spațiul aerian polonez. "Înarmarea Ucrainei va duce la mai multe atacuri" VIDEO
10.09.2025 19:51 - George Simion aruncă vina pe Kiev pentru dronele rusești care au invadat spațiul aerian polonez. "Înarmarea Ucrainei va duce la mai multe atacuri" VIDEO
Liderul AUR, George Simion, a reacționat miercuri seară, 10 septembrie, la încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez, cu drone. Simion, care l-a susținut în alegeri pe noul...
Prima reacție a lui Trump după ce Rusia a invadat cu drone spațiul aerian polonez. "Hai că începe!"
10.09.2025 19:14 - Prima reacție a lui Trump după ce Rusia a invadat cu drone spațiul aerian polonez. "Hai că începe!"
Președintele american Donald Trump a reacționat miercuri seară, 10 septembrie, după ce Rusia a invadat cu drone spațiul aerian al Poloniei. Trump a postat pe rețeaua Truth Social un mesaj...
#razboi Ucraina, #drone rusesti, #conflict NATO Rusia, #claudiu degeratu, #drone rusesti polonia , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A venit oferta oficiala: 4.000.000 de euro pentru Stefan Baiaram!
Digi24.ro
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa si Trump: Nu fac niciun pas inapoi. Cum incearca Moscova sa forteze Kievul sa renunte la lupta
DigiSport.ro
Scandal de proportii! Au "luat foc" dupa ce au vazut poza cu Ruben Neves si vaduva lui Diogo Jota

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rusia cere Poloniei să redeschidă granița cu Belarus înaintea exercițiilor militare comune ale Moscovei și Minskului
  2. Trump, speriat de asasinarea lui Charlie Kirk. Casa Albă ia măsuri de securitate suplimentare
  3. Consiliul de Securitate ONU, reuniune pe tema dronelor rusești ajunse în Polonia. Varșovia acuză ”o încercare de a slăbi sprijinul acordat Ucrainei”
  4. Fost șef din cadrul NATO, despre situația dronelor rusești din Polonia: „Trebuie să trecem la o apărare aeriană agresivă”
  5. Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare. Fostul președinte al Braziliei risca până la 40 de ani pentru tentativă de lovitură de stat
  6. NATO își întărește apărarea după ce drone rusești au fost doborâte deasupra Poloniei. Ce state sunt în alertă
  7. Trump crede că dronele rusești ajunse în Polonia ”ar putea fi o eroare”, după ce liderii europeni au condamnat gestul ”intenționat”
  8. O nouă criză în Educație. Lipsesc profesori în școli pentru mai multe materii de Bacalaureat: „Nu numai că salariile sunt mici, dar și condițiile sunt precare”
  9. A fost ucis agitatorul favorit al tinerilor radicalizați de extrema dreaptă pe rețele. Influența lui a ajuns și în România: „Punea fascismul la egalitate cu orice altă opinie politică”
  10. Până la ce vârstă suntem apți de muncă, fără boli. Verdictul medicului: „Nu ne comparăm cu Vestul”