Fost șef din cadrul NATO, despre situația dronelor rusești din Polonia: „Trebuie să trecem la o apărare aeriană agresivă”

Rusia a constatat, odată cu intrarea dronelor sale în Polonia, că NATO nu mai poate descuraja eficient politica Moscovei, susține expertul în relații internaționale și securitate Claudiu Degeratu. Faptul că NATO tocmai a eșuat în acest sens nu poate decât să provoace îngrijorare, mai spune acesta.

„Este tot mai clar că episodul dronelor rusești interceptate în Polonia reprezintă o diferență mare față de ce am avut până acum, în sensul în care și numeric, și ca profil de penetrare în teritoriu aliat, suntem într-o altă situație. Mai multe drone, cu adâncimi mai mari și cu acțiuni militare din partea Poloniei care demonstrează clar că e o altă situație”, spune Claudiu Degeratu, fost director general pentru politica și planificarea apărării, responsabil cu politicile NATO și UE și Șef al Secției de Apărare din cadrul Delegației Permanente a României la Sediul NATO din Bruxelles.

Degeratu susține că Rusia încearcă să testeze Alianța, iar bilanțul evenimentelor produse joi, 11 septembrie, nu este unul pozitiv.

„Se vede foarte clar că NATO nu vrea să escaladeze, este și normal să se întâmple așa, dar nici nu are alte opțiuni. Partea proastă este că NATO nu mai are capacitatea să descurajeze Federația Rusă. Adică, eu am văzut ce au comentat la noi majoritatea, s-a rămas în stadiul că Rusia testează alianța, dar în cazul acesta nu mai e vorba de teste. Și, în al doilea rând, alianța nu are capacitatea să descurajeze Federația Rusă. Pentru că Federația Rusă amplifică aceste acțiuni. Deci am trecut de mult de faza de teste și de faza cu descurajare. Deci nu e niciun bilanț pozitiv la ce s-a întâmplat ieri”, adaugă el într-o analiză pentru Adevărul.

Ads

Claudiu Degeratu explică și motivele pentru care Donald Tusk și-a schimbat ulterior declarațiile, după ce inițial afirmase că Polonia ar fi aproape de un război.

„Da, domnul Tusk și-a schimbat poziția pentru că nu are sprijinul total al aliaților și, bineînțeles, rămâne singur în situația asta. În afară de solidarizarea politică, nu se întâmplă nimic din punct de vedere militar care să dea mai multă încredere Poloniei că ar putea să existe măsuri mai clare din partea Alianței pentru a descuraja Federația Rusă”, adaugă Degeratu.

Având în vedere că descurajarea despre care s-a vorbit atât de mult nu funcționează așa cum ar trebui în cazul Federației Ruse, aliații mai au câteva soluții, crede Claudiu Degeratu.

„Este tot mai clar, descurajarea nu merge așa cum ar trebui și probabil că trebuie să trecem la o apărare aeriană agresivă în sensul, repet, defensiv. Adică mai multe patrule de avioane pentru poliție aeriană, extinderea misiunii NATO de patrulare aeriană, mai multe interceptări de genul acesta. Este simplu de văzut că nu funcționează nici comunicarea asta belicoasă în care le tot spunem rușilor că vom da un răspuns ferm, dar, de fapt, apoi totul se reduce la a prezenta efectele căderii unor drone și cam atât”, consideră expertul.

Ads

Fostul șef din cadrul NATO nu vede existența unui risc privind război convențional, dar consideră că situația nu este deloc cea mai bună. Federația Rusă își urmează netulburată planurile și atacă hibrid statele NATO. Și România este direct vizată.

„În acest moment nu văd sub nicio formă riscul unui război convențional. Nu, nu va fi război. În schimb, Federația Rusă va avansa pe această zonă de război hibrid și pe confruntare, cum se numește ea, subconvențională. Adică sub limita războiului cu măsuri de acest tip. Drone, sabotaje, acțiuni de propagandă agresivă, diferite tipuri de campanii în Polonia, Țările Baltice, România și Moldova. Asta îi convine Rusiei, îi convine să intre într-o fază activă a războiului hibrid. Nu văd însă riscul unui război. Odată că NATO nu e pregătit pentru așa ceva, iar Federația Rusă a perfecționat destul de mult acest tip de război hibrid și îi convine să desfășoare un joc pe termen lung de acest tip”, punctează Claudiu Degeratu.

Expertul susține că vestea bună este că nici NATO și nici Federația Rusă nu caută o confruntare directă convențională și se străduiesc să o evite.

Ads

„Jumătatea plină a paharului este că nu va fi război cu Rusia. Cea goală, pentru că și asta există, este că intrăm într-o fază activă a conflictului subconvențional, iar acest lucru ne prinde nepregătiți”, adaugă el.

Pe viitor, NATO și Federația Rusă vor continua să se confrunte, dar într-un alt tip de Război Rece, explică Claudiu Degeratu.

„Ne putem aștepta să avem un al doilea război rece, dar nu în forma în care o știm noi. Cred că cel mai corect este să spunem că va exista o falie între Federația Rusă și Alianța Nord-Atlantică, dar, după cum vedeți, nu discutăm de bipolaritate. Războiul Rece s-a dezvoltat într-un context de sistem bipolar. În schimb, noi acum intrăm într-un fel de tranziție spre un sistem multipolar și, deci, nu e propriu-zis un război rece, probabil că o să-i spunem altfel”, încheie expertul.

Ads